"Bad Boy" - najnowszy film Patryka Vegi już dostępny na platformie Netflix

Netflix poszerza swoją ofertę dla sympatyków polskiego kina. Do "W lesie dziś nie zaśnie nikt" i "365 dni" dołączył właśnie kolejny film rodzimej kinematografii - "Bad Boy" w reżyserii Patryka Vegi.

Jeśli brakuje wam wypadów do kina, to możecie uruchomić wieczorem Netfliksa. Do bogatej biblioteki platformy trafił właśnie kolejny polski film, który przez pandemię koronawirusa nie mógł trafić do wszystkich widzów. Tym razem jest to "Bad Boy", czyli najnowszy film kontrowersyjnego reżysera Patryka Vegi.

Niemal tradycją stało się, że filmy Vegi przyciągają do kin tłumy widzów. W przypadku "Bad Boy", wygląda to już trochę inaczej. Przypomnijmy, że produkcja ta trafiła oryginalnie do dystrybucji 21 lutego i w pierwszy weekend zainteresowała 156 tysięcy osób. Ostateczny wynik filmu (przed całkowitym zamknięciem kin) to nieco ponad 386 tysięcy widzów. Nieźle, ale znacznie poniżej oczekiwań samego twórcy. Nic zatem dziwnego, że postanowiono jeszcze jakość spieniężyć "Bad Boy'a".

Już wcześniej zapowiedziano, że najnowszy film Patryka Vegi trafi m.in. na platformy takie jak: Player+, Canal+, VoD.pl, Ipla, Cyfrowy Polsat, Orange, Play, UPC, Multimedia Polska, Vectra, Toya, Netia, Inea czy Chili. Sporą niespodzianką jest jednak zapowiedź i natychmiastowa premiera "Bad Boy'a" również w Netfliksie.

"Bad Boy" bierze "pod lupę" skorumpowane środowiska pseudokibiców. Na tym tle, obserwować będziemy losy dwóch głównych bohaterów - braci Piotra i Pawła. Pierwszy z nich jest policjantem, drugi natomiast związał się z "półświatkiem". W filmie występują m.in.: Antoni Królikowski, Maciej Stuhr, Katarzyna Zawadzka, Andrzej Grabowski, Małgorzata Kożuchowska oraz Piotr Stramowski.

