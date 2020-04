Bądź bezpieczny w sieci i skorzystaj z nowej promocji NordVPN

Zachowaj całkowitą prywatność i bezpieczeństwo w internecie dzięki nowoczesnym technologiom oferowanym przez NordVPN. Jeszcze przez chwilę możesz skorzystać ze zniżki 70%, decydując się na plan długookresowy. Jak skorzystać z oferty?

Nasza aktywność w internecie może zostać wykorzystana przez cyberprzestępców lub niebezpieczne oprogramowania, dlatego powinniśmy zadbać o odpowiednią ochronę swoich danych w sieci. Nowoczesne technologie umożliwiają nam szyfrowanie informacji przesyłanych przez internet w celu ochrony tożsamości użytkownika - służy do tego VPN, czyli wirtualna prywatna sieć. Połączenie internetowe zostaje przekierowywane do zdalnego serwera obsługiwanego przez dostawcę VPN. W ten sposób nasz adres IP jest chroniony i nikt nie może zobaczyć, z jakich stron internetowych korzystamy i jakie pliki pobieramy. O tym, jak dokładnie działa VPN, możecie przeczytać TUTAJ.

Firma NordVPN to jeden z najpopularniejszych dostawców tej usługi. Obecnie - do końca dnia - możemy skorzystać z atrakcyjnej promocji - do -70% na plany długookresowe. Wykupienie pakietu gwarantuje bezpieczny dostęp do 5,987 serwerów na całym świecie, obsługę 6 urządzeń jednocześnie, politykę braku śladów aktywności użytkownika oraz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy. Do wyboru mamy trzy plany objęte promocją:

Plan 3-letni - € 3.10 na miesiąc - oszczędzasz 70%

Plan 2-letni - € 4.44 na miesiąc - oszczędzasz 58%

Plan roczny - € 6.22 na miesiąc - oszczędzasz 41%

Aby skorzystać z promocji należy wybrać pakiet, który nas interesuje i przejść do płatności. Możemy zapłacić za pomocą aplikacji Przelewy24, karty kredytowej, Amazon Pay, Alipay lub kryptowalut. Płatności pobierane są w dolarach. Do tego, naliczone mogą zostać opłaty dostawców usług płatniczych.

Dokładna obsługa konta NordVPN została omówiona TUTAJ.

Szczegółowe informacje na temat NordVPN znajdziecie na oficjalnej stronie firmy.