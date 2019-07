Bagietki na stół: świetne okazje na gry francuskich twórców na GOG!

W tym tygodniu GOG.COM świętuje z tytułami francuskich twórców z rabatami do 90%! Z tej okazji dodano również kilka polskich lokalizacji do gier Ubisoft i nie tylko!

Na “bagietkowej wyprzedaży” znalazły się najlepsze gry z Francji, zarówno klasyki, jaki i nowe tytuły oraz takie klejnoty jak Vampyr od Dontnod (-60%), Dead in Vinland od CCCP (-50%), Ghost of a Tale (-33%) od Lionela "Seitha" Gallata - weterana DreamWorks czy wizjonerskie Omikron: The Nomad Soul (-75%) od Quantic Dream i Fahrenheit od Indigo Prophecy (-75%). Nie ma mowy o promocji na francuskie tytuły bez klasycznych gier Ubisoft, takich jak Anno 1404: Gold Edition (-75%), Beyond Good & Evil (-66%) i Rayman 2: The Great Escape (-66%). Dla tych, którzy nie mają jeszcze pełnej kolekcji Might & Magic przygotowaliśmy rabat 66% na pojedyncze tytuły lub 85% przy zakupie całego pakietu.

Przy okazji tygodnia francuskiego, dzięki pomocy arhn.eu, przywrócony oryginalne polskie wersje językowe do takich perełek jak: Anno 1404 Gold, Anno 1602 A.D., Battle Isle: The Andosia War, Disciples 2 Gold, Driver: Parallel Lines, Heritage of Kings: The Settlers, Settlers 2: 10th Anniversary, The Settlers 3: Ultimate Collection, The Settlers 4: Gold Edition, The Settlers 2: Gold Edition oraz Warlords Battlecry 2 - wszystkie tytuły są teraz dostępne w ramach “bagietkowej wyprzedaży” z rabatami do 75%.

Kolekcja francuskich gier na GOG.COM to również klasyki, a w tym legendarne Arx Fatalis (-67%), które wsławiło Arkane Studio od momentu premiery w 2002 r., seria Syberia (-80%), Little Big Adventure i Little Big Adventure 2 (-75%), seria Atlantis od Cryo Interactive (-80%), trylogia Alone in the Dark (-75%), Another World: 20th Anniversary Edition (-75%) autorstwa Érica Chahi’ego, Flashback (-80%) Paula Cuisseta, przełomowe Outcast z 1999 r. w oryginalnej wersji (-67%) i nie tylko! Ten tydzień jest również świetną okazją, by poznać niezależne francuskie tytuły. Czy wiesz, że Prodigy Tactics (-50%), strategiczna gra akcji Fear Effect: Sedna (-90%) czy intrygująca gra logiczna Blocks That Matter (-50%) i Tetrobot & Co. (-50%) zostały stworzone we Francji?

To jeszcze nie wszystko. Twórcy z Motion Twin przygotowali dla wszystkich graczy specjalną niespodziankę w Dead Cells (-20%) - skórkę GOG GALAXY! Wszyscy posiadacze gry w wersji PC otrzymają ją już w najbliższy piątek, 12 lipca.

Wyprzedaż gier francuskich potrwa do 15 lipca, do godziny 23:59.

Lew Leon na GOG.COM - legendarna polska gra powraca bez DRM!

W połowie lat 90. XX wieku na międzynarodowej arenie gier przygodowych królowały produkcje bazujące na wielkich hollywoodzkich animacjach. W tym samym czasie studio Longsoft Multimedia stworzyło w Polsce projekt, który był z jednej strony hołdem dla animowanych gwiazd wielkiego ekranu, z drugiej strony zaskakiwał świeżością i nietuzinkowym podejściem do grafiki i animacji. Lew Leon trafił na polski rynek w 1996 roku, rok później ukazał się poza granicami naszego kraju w wersji anglo i niemieckojęzycznej, a teraz trafia do dystrybucji cyfrowej za sprawą GOG.COM.

Wciel się w rolę niefrasobliwego króla zwierząt, który na skutek spisku złego czarownika i jego popleczników traci koronę (tak, był w to zamieszany również Krokodyl). Co gorsza, buntownicza szajka rozbija cenne nakrycie głowy panującego na 8 części i ukrywa każdą z nich w odległych zakątkach Lwiego Archipelagu, by ośmieszyć władcę.

Mimo że Leon nie ma duszy wojownika, postanawia walczyć o honor i udowodnić, że jest godny noszenia korony. Wyrusza w niebezpieczną podróż w pełnym rynsztunku - z plecakiem, walkmanem i scyzorykiem! Przyjdzie mu się zmierzyć z potężnymi bossami, niebezpieczeństwami czyhającymi w dżungli, wodnymi bestiami czy też pochyłościami narciarskich stoków.