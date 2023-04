Bajki dla dzieci na Wielkanoc – pełne magii filmy familijne w serwisie Netflix

Podniebna poczta Kiki (1989)

Kiki to młoda czarownica, która wyrusza w świat, by przez rok pobierać nauki. Wraz ze swym gadającym kotem Jiji dziewczynka wyrusza na miotle w niezwykłą podróż, a w końcu dociera do dużego miasta nad oceanem. Jednak życie w metropolii nie jest łatwe, zwłaszcza gdy ma się 13 lat. Jednak Kiki się nie poddaje i postanawia wziąć sprawy we własne ręce.