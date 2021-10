Bajkowy poniedziałek na HBO GO! Kraina Lodu, Wall-E i więcej!

Przedstawiciele platformy HBO GO postanowili wprowadzić szereg wspaniałych bajek dla najmłodszych. "Aladyn", "Auta", "Król Lew" to tylko część z propozycji. Zobacz, co można obejrzeć!

Dziś na platformie HBO GO premierę mają liczne bajki kierowane dla najmłodszych, ale nie tylko. Mowa tutaj o produkcjach studia Pixar oraz Walt Disney Pictures. Warto podkreślić, że do tej pory większość tych produkcji trudno było obejrzeć w legalny sposób poza platformą Disney Plus, która nie jest dostępna w Polsce. W związku z tym ich udostępnienie w ramach subskrypcji HBO GO jest pewnym skłonem w stronę polskich widzów. Warto więc skorzystać z okazji i przypomnieć sobie, choć część z nich.

fot. Digital Spy

Które tytuły obejrzymy od 4 października? Otóż są to:

Aladyn

Auta

Auta 2

Auta 3

Kraina lodu II

Król Lew

Księga dżungli

Merida Waleczna

Naprzód

Odlot

Potwory i spółka

Ratatuj

Uniwersytet Potworny

W głowie się nie mieści

Wall-E

Sami przyznacie, że jest co oglądać. Wszystkie wymienione wyżej pozycje są przeznaczone dla dzieci, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby także starci widzowie obejrzeli niektóre z pozycji z nostalgią. Szczególnie zwracam uwagę na pozycje "Króla Lwa", "Aladyna" oraz "Księgę dżungli", które są filmową adaptacją wersji z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Sprawdź także co ciekawego ma do zaoferowania platforma Netflix w tym miesiącu: Netflix — premiery i nowości października 2021.

Zobacz również: