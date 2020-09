Baldur's Gate 3 - cena gry w Early Access zaskakuje

Już 30 września zadebiutuje Baldur's Gate 3 w wersji Early Access. Twórcy gry - studio Larian właśnie ujawnili, ile przyjdzie nam zapłacić za dostęp do gry.

Tradycją stało się już, że produkcje dostępne we wczesnym dostępie są z reguły są nieco tańsze. Twórcy chcą w ten sposób wynagrodzić największych fanów, jednocześnie zachęcając ich do wsparcia rozwoju danej gry. Należy bowiem pamiętać, że wczesny dostęp to z reguły „poligon doświadczalny”, w którym główną rolę odgrywają gracze, często robiąc za darmowych testerów.

Studio Larian, które pracuje obecnie na Baldur's Gate 3 korzystało już wcześniej z podobnych rozwiązań przy Divinity: Original Sin i jej kontynuacji. W obu przypadkach gracze mogli nabyć wymienione tytuły w nieco niższych cenach. Niestety, jak się właśnie dowiedzieliśmy, belgijskie studio postanowiło zerwać z tą chlubą tradycją.

Michael Douse - dyrektor sprzedaży w Larian, zdradził, że Baldur's Gate 3 w Early Access będzie dostępny w pełniej cenie wynoszącej 59,99 dolarów. Na polskim Steamie prawdopodobnie przełoży się to na kwotę – 249 złotych. Całkiem sporo jak na wersję testową gry, która tak naprawdę ma pomóc twórcom w „dopieszczeniu” produkcji.

Przypomnijmy, że w ramach wczesnego dostępu gracze otrzymają dostęp do zaledwie 25 pierwszych godzin rozgrywki, podczas których będą mogli wypróbować 6 klas postaci.

Douse podkreślił, że nikogo nie zmusza do kupna gry w Early Access, a finalna wersja tytułu będzie „znacznie większa”.

Niemniej, cała ta sytuacja nie stawia Larian w najlepszym świetle. Nawet drobna obniżka ceny byłaby pięknym ukłonem w stronę graczy, którzy poświęcą swój czas na raportowanie błędów i wysyłanie uwag. Wygląda to tak, jakby studio było tak pewne sukcesu Baldur's Gate 3, że uważa, iż gracze zainwestują swoje pieniądze w kultową markę bez względu na okoliczności.

Zobacz również: Demon’s Souls i Gran Turismo 7 jednak zdążą na premierę PS5?