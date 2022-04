Baldur's Gate 3 - data premiery, cena, trailer, rozgrywka. Wszystko, co wiemy [22.04.2022]

Zobacz, co wiemy na temat jednej z najbardziej wyczekiwanych gier RPG - Baldur's Gate 3.

Spis treści

Baldru's Gate jest bez wątpienia jedną z najważniejszych serii RPG w historii gier. Od debiutu drugiej części minęło ponad 20 lat, jednak powoli zbliżamy się do premiery pełnoprawnej kontynuacji - Baldur's Gate 3. Rozgrywka doczekała się wielu istotnych zmian i usprawnień, jak przystało na tytuł, który będzie miał swoją premierę w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku. W tym artykuje zbieramy wszystkie informacje na temat Baldur's Gate 3.

Baldur's Gate 3 - data premiery, cena, platformy

W Baldur's Gate 3 od 6 października 2020 roku możemy grać w ramach wczesnego dostępu. Swen Vincke, założyciel Larian Studios powiedział wtedy, że gra będzie przez "jakiś czas" dostępna w early access. Konkretne daty i okresy nie były przedstawione. W zeszłym roku Vincke powiedział:

Staramy się ukończyć grę do przyszłego (2022 dop. red.) roku.

Baldur's Gate 3 (fot. Larian Studios)

Wiele wskazuje na to, że w przeciągu najbliższych 12 miesięcy gra będzie ukończona i pojawi się na rynku jako pełnoprawny produkt. Nie jest jednak znana dokładna data premiery. Szef Larian Studios w rozmowach podkreśla, że proces tworzenia tak rozbudowanej gry jak Baldur's Gate 3 jest bardzo czasochłonny.

Zobacz również:

Gra będzie początkowo dostępna jedynie na PC. Trzeciego Baldura tworzy jednak Larian Studios, czyli deweloper odpowiedzialny za m.in. gry z serii Divinity: Original Sin, które po czasie pojawiły się także na konsolach. Możemy się spodziewać, że podobny los spotka Baldur's Gate 3.

Nie jest jeszcze znana ostateczna cena pełnego wydania Baldur's Gate 3. Aktualnie grę możemy kupić w ramach wczesnego dostępu m.in. na platformie Steam w cenie 199 zł.

Fabuła

Akcja gry toczy się około 100 lat po wydarzeniach znanych z Baldur's Gate 2 i nie są ze sobą ściśle powiązane. Wrota Baldura zostały zaatakowane przez Łupieżców Umysłów, którzy zwani są także Illthidami. Obrońcom miasta udaje się odeprzeć atak, jednak najeźdźcy zdążyli porwać na pokład swojego statku część mieszkańców w celu przeprowadzenia transformacji. Na czym ona polega? Do mózgu nieszczęśnika wprowadzony zostaje zarodek Łupieżcy Umysłu. Ofiara z czasem sama staje się Illithidem. O ile dożyje. Łupieżcy często wykorzystują zarażone osoby do wykonywania poleceń lub traktują jako szybką przekąskę. Baldur's Gate 3 (fot. Larian Studios)

Naszemu bohaterowi udało się uciec z opresji, jednak został wcześniej zarażony. Co ciekawe, jego ciało i umysł skutecznie opierają się intruzowi znajdującemu się w mózgu. Początkowo szukamy lekarstwa na naszą przypadłość, jednak z czasem odkrywamy, że "nowy przyjaciel" zapewnia zdolności, o których zwykli ludzie mogą tylko śnić.

Łupieżcy Umysłu są starożytną siłą dobrze znaną w uniwersum Dungeons&Dragons. Mają potężne zdolności psioniczne (wspólne określenie wszystkich zjawisk paranormalnych), i mogą kontrolować umysły innych żywych istot. Illithidowie mają jednak wielu zagorzałych wrogów. Jednymi z nich są przedstawiciele rasy githyanki. To właśnie m.in. oni toczyli walkę z Łupieżcami na statku w okolicach Wrót Baldura. Co więcej, jednym z naszych początkowych towarzyszy będzie właśnie wojownik githyaki.

Baldur's Gate 3 - rozgrywka

Baldur's Gate 3 jest przedstawicielem klasycznych gier RPG. Główną osią rozgrywki są zadania fabularne. Podczas eksploracji świata będziemy wykonywać misje główne oraz zadania dodatkowe. Co ważne, podjęte przez nas decyzje będą miały realny wpływ na dalszy rozwój rozgrywki. Twórcy czerpią także sporo elementów znanych z tradycyjnych, papierowych gier RPG. Często podczas rozgrywki będziemy zmuszeni do wykonywania testów. W zależności od sytuacji będą to np. testy umiejętności czy percepcji, a także tzw. rzut obronny przeciw śmierci, kiedy nasza postać znajduje się już na skraju zgonu. Testy będziemy wykonywać przy użyciu wirtualnej kostki.

Baldur's Gate 3 (fot. Larian Studios)

Ważną zmianą w stosunku do poprzednich odsłon serii jest walka. Larian Studios w Baldur's Gate 3 stawia na turowy system potyczek. Bardzo dużą rolę odegra tutaj losowość oraz rzuty wspomnianymi wcześniej kośćmi. Każda walka rozpoczyna się od rzutu na inicjatywę. Co to oznacza? Wynik wskazuje na to, która strona jako pierwsza wykona swój ruch. Nasi bohaterowie mają ograniczone pole manewru. W trakcie tury możemy poruszyć się tylko tyle, na ile pozwala nasz wskaźnik prędkości ruchu. Następnie wykonujemy swoją akcję bojową i ewentualnie bonusową. Podczas walki warto też wykorzystywać elementy otoczenia, z których możemy zrobić skuteczny użytek. Przykładowo, możemy strzelić w beczki wypełnione materiałami wybuchowymi, aby zadać pobliskim wrogom dodatkowe obrażenia lub podpalić rozlany olej. Ważne jest także ukształtowanie terenu. W przypadku walki dystansowej, łuczników możemy ustawić na wzniesieniu, dzięki czemu będą mieć lepszy widok na wrogie jednostki.

Baldur's Gate 3 (fot. Larian Studios)

Punkty doświadczenia to rzecz, bez której dobre RPG nie może istnieć. Wraz z postępami w grze zdobywamy "exp", dzięki któremu możemy podnieść swój poziom postaci. W odróżnieniu od poprzednich części Baldur's Gate, w "trójce" nie awansujemy jako pojedynczy bohater tylko jako całą drużyna.

Kreator postaci, czyli to, co lubimy najbardziej

Legenda głosi, że czas podróży z Krakowa do Warszawy pociągiem powinien wystarczyć na stworzenie dobrej postaci w grze RPG. No cóż, jeśli mamy spędzić z danym tytułem co najmniej kilkadziesiąt godzin, to nasz bohater musi być epicki. Bez dwóch zdań.

Baldur's Gate 3 (fot. Larian Studios)

W Baldur's Gate 3 będziemy mogli wybrać jedną z przygotowanych wcześniej postaci, lub stworzyć własnego bohatera. Jeśli chodzi o wygląd, możemy tu dostosować praktycznie wszystko. Zaczynając oczywiście od płci, kończąc na najmniejszych detalach. Sami zdecydujemy także o rasie, pochodzeniu, cechach charakteru, historii, atrybutach i wieku innych elementach. Narzędzie do tworzenia postaci w trzecim Baldurze to kreator z prawdziwego zdarzenia.

Rasy i klasy

W Baldur's Gate 3 dostępne są oczywiście podstawowe rasy, takie jak m.in. niziołki, ludzie, elfy, ale będziemy mogli stworzyć także inne rozmaite postacie. Trzeba przygotować się na to, że githyanki, czy wampiry nie powinny nikogo już w "trójce" zdziwić.

Aktualnie w BG 3 dostępnych jest 8 klas postaci:

Kleryk

Wojownik

Łowca

Łotrzyk

Czarnoksiężnik

Czarodziej

Druid

Mag

Twórcy w swoich wypowiedziach mocno zaznaczają, że wybór rasy oraz klasy będzie miał bardzo duży wpływ na opowiadaną historię.

Baldur's Gate 3 (fot. Larian Studios)

Wczesny dostęp nie zapewnia jeszcze możliwości wyboru gotowej postaci, jednak pięciu przygotowanych wcześniej bohaterów możemy przygarnąć do naszej drużyny. Daje nam to pewien pogląd na to, kogo ewentualnie będziemy mogli wybrać do rozgrywki w pełnej wersji gry.

Astarion - Łotrzyk/Elf/Wampir

- Łotrzyk/Elf/Wampir Gale - Człowiek/Czarodziej

- Człowiek/Czarodziej Lae'zel - Githyaki/Wojownik

- Githyaki/Wojownik Shadowheart - Półelf/Kapłanka

- Półelf/Kapłanka Wyll - Człowiek/Czarnoksiężnik

Zwiastuny i gameplay'e

Baldur's Gate 3 - wymagania sprzętowe (wczesny dostęp)

Minimalne

System operacyjny - Windows 7 64-bit

- Windows 7 64-bit Procesor -Intel i5-4690 / AMD FX 4350

-Intel i5-4690 / AMD FX 4350 Pamięć RAM - 8 GB RAM

- 8 GB RAM Karta graficzna - NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 280X

- NVIDIA GTX 780 / AMD Radeon R9 280X Dysk - 150 GB wolnego miejsca

Rekomendowane

System operacyjny - Windows 10 64-bit

- Windows 10 64-bit Procesor - Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X

- Intel i7 4770k / AMD Ryzen 5 1500X Pamięć RAM - 16 GB RAM

- 16 GB RAM Karta graficzna - NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / AMD RX580

- NVIDIA GTX 1060 (6 GB) / AMD RX580 Dysk - 150 GB wolnego miejsca

Barbarzyńca jako nowa klasa postaci i zagrożona premiera w tym roku [Aktualizacja 16.02.2022]

Podczas streama "Panel from Hell" studio Larian podzieliło się z graczami kilkoma informacjami na temat nowości, jakie zmierzają do gry. Największą nowością jest Barbarzyńca, klasa postaci, która walczy przede wszystkim w zwarciu, jednak ma także cechy dystansowca (możliwość rzucania w przeciwników elementami otoczenia).

Otrzymaliśmy także niepokojące wieści dotyczące premiery. Okazuje się, że Baldur's Gate 3 może zadebiutować dopiero w przyszłym roku. Dyrektor kreatywny Larian - Swen Vincke powiedział, że tegoroczny debiut jest "mało prawdopodobny".

Baldur's Gate 3 na pewno nie pojawi się w 2022 roku [Aktualizacja 22.04.2022]

Podczas wydarzenia Dungeon & Dragons Direct, szef produkcji David Walgrave poinformował oficjalnie, że gra zadebiutuje dopiero w 2023 roku.

Dodaliśmy już wiele wspaniałych rzeczy, a jest ich jeszcze więcej. Dołączcie do nas we wczesnym dostępie do Baldur's Gate 3 lub przyjdźcie w 2023 roku, gdy gra zostanie wydana.

Zobacz także: Wszystko co wiemy o Diablo 4: klasy postaci, fabuła, rozgrywka, premiera i wiele więcej