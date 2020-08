Baldur's Gate 3 po Polsku! Poznaliśmy datę debiutu i wymagania sprzętowe

Studio Larian zdradziło nam właśnie kiedy możemy spodziewać się powrotu do "Zapomnianych Krain". Przy okazji możecie sprawdzić czy wasze PC-ty podołają Baldur's Gate 3.

Długo nam przyszło czekać na Baldur’s Gate 3. Ogłoszoną w zeszłym roku produkcję, już teraz można określić mianem najbardziej oczekiwanego RPG-a ostatnich lat. Nad wskrzeszeniem kultowej marki pracują eksperci w dziedzinie gier fabularnych - studio Larian, więc o jej jakość nie musimy się martwić.

Baldur's Gate 3 zadebiutuje już we wrześniu i to w języku polskim

Belgijski deweloper zdradził właśnie, że do "Zapomnianych Krain" powrócimy już 30 września tego roku. Oczywiście mówimy tu o fazie wczesnego dostępu, która potrwa około roku. Early access będzie dostępny na PC (Steam) i Google Stadia. Gracze otrzymają dostęp do około 25 pierwszych godzin rozgrywki, podczas których będą mogli wypróbować 6 klas postaci. Co ciekawe, już 30 września możliwe będzie uruchomieni gry w języku polskim. Jest to o tyle zaskakujące, że w przypadku ostatniej produkcji studia Larian (Divinity: Original Sin 2) na polonizację musieliśmy czekać grubo ponad rok od premiery.

Przy okazji ogłoszenia daty debiutu Baldur's Gate 3 w early access, studio Larian przedstawiło nam również wymagania sprzętowe gry, które prezentują się następująco:

Baldur's Gate 3 - minimalne wymagania sprzętowe:

OS: Windows 10 64-bitowy

Procesor: Intel i5-4690 lub AMD FX 4350

Pamięć: 8 GB RAM

Karta Graficzna: GeForce GTX 780 lub AMD Radeon R9 280X

DirectX: wersja 11

Miejsce na dysku: 70 GB wolnej przestrzeni

Baldur's Gate 3 - zalecane wymagania sprzętowe:

OS: Windows 10 64-bitowy

Procesor: Intel i7-4770K lub AMD Ryzen 5 1500X

Pamięć: 16 GB RAM

Karta Graficzna: GeForce GTX 1060 6 GB lub AMD RX580

DirectX: wersja 11

Miejsce na dysku: 70 GB wolnej przestrzeni

Warto przypomnieć, że Baldur's Gate 3 trafi ostatecznie również na konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X.

Zobacz również: Wiedźmin - takiego Geralta jeszcze nie znaliście