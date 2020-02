Baldur's Gate 3 - premiera gry nastąpi już w tym roku!

Właściciel praw do marki Baldur's Gate zdradził przybliżoną datę premiery długo wyczekiwanej gry rpg - Baldur's Gate 3. Najwięksi fani powrócą do Wrót Baldura jeszcze w tym roku.

Zeszłoroczne ogłoszenie Baldur's Gate 3 wywołało euforię u wszystkich sympatyków kultowej serii i gier RPG w ogóle. Szczególnie, że za powrót cyklu odpowiadania belgijskie studio Larian, które ostatnimi laty oczarowało nas grami z serii Divinity: Original Sin. Niestety na temat samej produkcji wiedzieliśmy do tej pory niewiele.

Twórcy ogłosili niedawno, że pierwszy gameplay z gry zobaczymy podczas targów PAX East, które odbędą się już w tym tygodniu (27 luty - 1 marca). Emocji związanych ze zbliżającą się prezentacją nie wytrzymał Chris Cocks - prezes Wizards of the Coast, czyli właścicieli marki Dungeons & Dragons i Baldur's Gate.

Podczas swojego ostatniego wystąpienia (na targach Toy Fair w Nowym Jorku) pochwalił się on, że Dungeons & Dragons należy do najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Co więcej, szósty rok z rzędu zanotowała ona wyraźny wzrost. Prezes Wizards of the Coast nie ukrywał, że jego firma ma również apetyt na rynek gier wideo. Z tego też powodu m.in. utworzono nowy zespół - Archetype Entertaiment, który ma stworzyć grę RPG w klimatach science-fiction. Chris Cocks dodał również, że oprócz tego możemy się spodziewać 7 - 8 gier opartych wyłącznie na licencji Dungeons & Dragons. Pierwszą z nich będzie Baldur's Gate 3.

Lider Wizards of the Coast ujawnił, że Baldur's Gate 3 zadebiutuje już w tym roku na PC w ramach wczesnego dostępu. Śmiało możemy zatem założyć, że do premiery pełnej wersji gry dojdzie w 2021. Dowiedzieliśmy się również, że produkcja studia Larian zaoferuje nam nieograniczoną swobodę, niezwykłych kompanów i wiele ważnych decyzji do podjęcia.

Baldur's Gate 3, na razie, oficjalnie zmierza jedynie na PC i Google Stadia. Biorąc jednak pod uwagę, że ostatnie gry studia lądowały ostatecznie również na konsolach, to podobnego scenariusza możemy spodziewać się w przypadku nowych Wrót Baldura.

źródło: wccftech.com