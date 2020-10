Baldur’s Gate 3 w Early Access - sprzedaż gry zaskoczyła twórców

Po latach oczekiwania, fani serii Baldur's Gate mogą wreszcie powrócić do "Zapomnianych Krain". Baldur’s Gate 3 zostało właśnie udostępnione w ramach wczesnego dostępu na Steam i GoG.

Zainteresowanie produkcją studia Larian jest tak duże, że w momencie uruchomienia "Early Access" (wczoraj o godzinie 19:00 czasu polskiego) spowodowało zawieszenie serwisu Steam.

Nie tylko platformę Valve zaskoczyła popularność Baldur's Gate 3. Swen Vincke - CEO Larian Studios, we wpisie na Twiterze zdradził, iż sprzedaż gry jest wręcz "szalona", a to dopiero wczesny dostęp. Strach pomyśleć co będzie, gdy do sklepów trafi pełna wersja gry. Kiedy to nastąpi? Niestety, nieprędko - Twórcy gry potwierdzili już wcześniej, że "Early Access" potrwa co najmniej rok.

Our sales are insane - this is just Early Access you all. We just wanted to have a nice little community to iterate with. Now what are we going to do?