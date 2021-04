Baldur's Gate 3 z premierą dopiero w 2022 roku?

Niestety, ale coraz więcej wskazuje na to, że na pełną wersję Baldur's Gate 3 przyjdzie nam jeszcze długo poczekać.

Baldur's Gate 3 to najnowsza odsłona kultowej serii, która została wskrzeszona przez belgijskie studio Larian (m.in. Divinity: Original Sin). Produkcja ta zdążyła już zadebiutować na PC, ale tylko i wyłącznie w formie wczesnego dostępu. Choć twórcy stale wzbogacają rozgrywkę o nowe elementy i poprawki, to jak przyznał ostatnio szef studia - Swen Vincke, jego zespół czeka jeszcze wiele pracy.

Vincke, w rozmowie z dziennikarzami serwisu Destructoid, ujawnił, że choć prace nad Baldur's Gate 3 idą dobrym tempem, to wiele elementów nie zostało jeszcze opracowanych. Dotyczy to głównie rozgrywki z końcowych etapów gry. Lider studia Larian co prawda nie powiedział tego bezpośrednio, ale wyraźnie zasugerował, że mało prawdopodobne jest, aby finalna wersja gry trafiła na rynek w tym roku.

Przypomnijmy, Baldur's Gate 3 zadebiutowało w ramach wczesnego dostępu w październiku ubiegłego roku. Wówczas przedstawiciele Larian zakładali, że potrzebują około 12 miesięcy w tej formie, aby dopracować swoje dzieło. Logicznym założeniem było zatem, iż długo wyczekiwana gra RPG zadebiutuje w ostatnim kwartale bieżącego roku. Jak jednak wynika z wypowiedzi lidera studia, na powrót do "Zapomnianych Krain" przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Baldur’s Gate 3 jest obecnie dostępne na PC i Google Stada. Pełna wersja gry w pierwszej kolejności również ukaże się na tych platformach, jednak Larian potwierdziło już, że ostatecznie Wrota Baldura 3 trafią również na konsole nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X.

