Bank udostępnił klientom dane... innych klientów. Wesoło

Błąd techniczny spowodował kompromitację należącego do JPMorgan banku Chase. Klienci mieli wgląd do wszystkich danych innych klientów.

Chase Bank to bardzo poważna instytucja - ma oddziały na całym świecie, w których zatrudnia 250 tys. pracowników, a za ostatni rok finansowy odnotowała zysk w wysokości 120 mln dolarów. Wpadka będzie na pewno olbrzymią plamą wizerunkową, tym bardziej, że problem utrzymywał się od 24 maja aż do 14 lipca. Na skutek buga w aplikacji mobilnej oraz stronie bankowości internetowej nastąpił wyciek danych.

Klienci banku otrzymywali pełne dane o innych jego klientach, zawierające informacje o stanie konta, historii transakcji, wpływach itp. Nie zabrakło oczywiście imion, nazwisk oraz adresów zamieszkania. Bank Chase wydał już oświadczenie, w którym przeprasza za zaistniałą sytuację, a winą obarcza problemy techniczne oprogramowania. Jednak nie jest to pierwszy incydent tego typu w Chase. W 2014 roku na skutek ataku phishingowego nastąpiła kradzież danych dotyczących 83 mln kont. Wracając do najnowszej afery - na szczęście udostępnione dane w żaden sposób nie pozwalały na dostęp do kont, więc raczej nikt nie straci. Jednak niesmak pozostanie na długo.

