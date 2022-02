Barbarzyńca dołącza do Baldur's Gate 3. Premiera gry w 2022 roku zagrożona

Baldur's Gate 3 wciąż powstaje, jeśli jednak liczyliście na rychłą premierę gry, to nie mamy dla was najlepszych wieści.

Podczas ostatniego streamu "Panel from Hell" studio Larian ujawniło sporo nowych informacji na temat Baldur's Gate 3. Przede wszystkim mogliśmy zobaczyć nowy materiał z rozgrywki, na którym zaprezentowano zawartość siódmej już aktualizacji wczesnej wersji gry. Największą nowością jest Barbarzyńca, czyli nowa klasa postaci walcząca w zwarciu i polegająca na własnej furii. Co ciekawe, barbarzyńcy w pewnym sensie odnajdą się również w walce na dystans bowiem mogą oni rzucać w przeciwników elementami otoczenia.

Aktualizacja numer 7 to również mnóstwo poprawek i zmian licznych systemach gry, które z cała pewnością uprzyjemnią zabawę w formie wczesnego dostępu. Co jednak z gracami, którzy wolą rozpocząć zabawę z już gotową produkcją? Cóż, nie mamy najlepszych wieści. Do tej pory wydawało się, że pełna wersja Baldur's Gate 3 zadebiutuje w drugiej połowie 2022 roku. Niestety, Swen Vincke - dyrektor kreatywny studia Larian, stwierdził podczas ostatniego "Panel from Hell", że premiera Baldur's Gate 3 w 2022 jest "mało prawdopodobna" i znacznie bardziej realny wydaje się debiut gry w przyszłym roku. Cóż, ponoć na dobre warto poczekać.

Baldur's Gate 3 w pierwszej kolejności zadebiutuje na PC. Choć twórcy oficjalnie nie zapowiedzieli jeszcze wersji na konsole, to wielce prawdopodobne, że ta ostatecznie trafi również na PS5 i Xbox Series X/S. Wiemy za to, że Baldur's Gate 3 na pewno nie pojawi się na PS4 i Xbox One, które według twórców gry są po prostu za słabe, aby "udźwignąć" ich produkcję.

