Barbie – od ilu lat jest dostępny film z Margot Robbie? Seanse w Cinema City i innych kinach

Czekacie na filmową opowieść o słynnej lalce? W takim razie sprawdźcie, gdzie dokładnie będzie można zobaczyć „Barbie”, jakie seanse będą dostępne oraz przekonajcie się, czy na film na pewno można wybrać się z dziećmi.

Gdzie obejrzeć film?

Barbie w reżyserii Grety Gerwig to jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku i według wielu – murowany przebój. Nic więc dziwnego, że produkcja będzie dostępna we wszystkich multipleksach, a więc w Heliosie, Cinema City, Multikinie i w sieci NoveKino. Film pokażą również kina studyjne. Na polskie ekrany Barbie trafi w piątek, 21 lipca 2023 roku.

Jakie seanse będą dostępne? Niestety pod tym względem nie należy spodziewać się wielkiego wyboru – Barbie będziecie mogli zobaczyć jedynie w ramach pokazów 2D, czyli ze standardowym, dwuwymiarowym obrazem. Możecie zdecydować się na seans z napisami lub dubbingiem.

fot. Warner Bros.

Ograniczenia wiekowe

Barbie to komedia, która w lekkiej formie ma przedstawić losy słynnej lalki, która ze swojej krainy trafia do prawdziwego świata. Film ma zatem trafić zarówno do dorosłych, jak i do młodych widzów. W USA, zgodnie z decyzją Motion Picture Association of America (MPAA) Barbie uzyskała kategorię wiekową PG-13. Wobec tego film mogą oglądać dzieci od 13. roku życia, które na seans przyjdą pod opieką rodziców. W filmie nie pojawiają się żadne drastyczne sceny czy wulgarny język.

