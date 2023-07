Barbie – pierwsze recenzje. Ryan Gosling dostanie za rolę Kena Oscara?

Premiera „Barbie” zbliża się wielkimi krokami, nic więc dziwnego, że ze Stanów Zjednoczonych spływają pierwsze recenzje szalonego filmu Grety Gerwig. Przekonajcie się, co o superprodukcji z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem piszą amerykańscy dziennikarze i blogerzy.

Barbie to bez wątpienia jeden z najważniejszych filmów tego roku. Sam fakt tworzenia filmu opowiadającego o tak wyrazistej ikonie popkultury znaczy wiele. Jeśli dodamy do tego bajeczną obsadę (z Margot Robbie i Ryanem Goslingiem na czele), reżyserkę kojarzoną z kinem arthouse'owym i datę premiery kolidującą z innym ważnym blockbusterem (czyli biopickiem Oppenheimer) otrzymamy naprawdę ważne filmowe wydarzenie.

Lalkę Barbie można lubić lub nie, uważać ją za zabawkę rewolucyjną lub utrwalającą płciowe stereotypy, koło filmu Grety Gerwig nie można jednak przejść obojętnie. Szalone trailery, z których wylewają się potoki kiczu i różu są na tyle niejednoznaczne, że trudno mieć wobec filmu konkretne oczekiwania.

Film mieli już okazję zobaczyć recenzenci zza oceanu. Pierwsze reakcje są zadziwiająco pozytywne, by nie powiedzieć entuzjastyczne. Na razie pojawiają się w formie postów w social mediach, ale już wkrótce będzie można przeczytać pełne recenzje produkcji. Poniżej znajdziecie kilka Tweetów na gorąco komentujących seans Barbie.

Katcy Stephan, Variety

#Barbie is perfection. Greta Gerwig delivers a nuanced commentary on what it means to be a woman in a whimsical, wonderful and laugh-out-loud funny romp. The entire cast shines, especially Margot Robbie and Ryan Gosling in roles they were clearly born to play. ???? — Katcy Stephan (@katcystephan) July 10, 2023

„Barbie” jest doskonała. Greta Gerwig przedstawia zniusansowany komentarz na temat tego, co to znaczy być kobietą, w formie przedziwnej, wspaniałej i komicznej humoreski. Cała obsada błyszczy, zwłaszcza Margot Robbie i Ryan Gosling, którzy urodzili się, by zagrać te role.

Perri Nemiroff, Collider

I have seen #Barbie! The craftsmanship is incredible. In particular the costume & production design includes next-level work that heavily contributes to creating the feeling that these truly are Barbies, their dream houses, and their worlds come to life.



As for the story, that’s… pic.twitter.com/97r3sSodcw — Perri Nemiroff (@PNemiroff) July 10, 2023

Właśnie obejrzałam „Barbie”! Strona realizacyjna jest niesamowita. Zwłaszcza kostiumy i scenografia to przykład roboty na najwyższym poziomie, która w dużym stopniu przyczynia się do stworzenia wrażenia, że ​​lalki Barbie, wraz ze swoimi domkami i światami naprawdę zostały powołane do życia.

Jeśli chodzi o fabułę, to tutaj mam nieco mieszane wrażenia. Myślę, że film szczególnie dobrze służy Barbie Margot Robbie i jej podróży, ale inne postaci też przeżywają ważne chwile i przydałoby się więcej czasu ekranowego, aby naprawdę się w nie zagłębić i zbadać w pełni.

Joseph Deckelmeier, ScreenRant

#Barbie caught me off guard & I mean that in the best way possible. It’s funny, bombastic, & very smart. Greta Gerwig aims for the fences & hits a home-run. Margot Robbie’s performance is great & @RyanGosling & @SimuLiu are pure entertainment! The whole cast is brilliant! pic.twitter.com/oXH965aUIF — Joseph Deckelmeier (@joedeckelmeier) July 10, 2023

„Barbie” zaskoczyła mnie i to w najlepszy możliwy sposób. To [film] zabawny, bombastyczny i bardzo inteligentny. Greta Gerwig nie bierze jeńców i pewnie zmierza do celu. Występ Margot Robbie jest świetny, a Ryan Gosling i Simu Liu zapewniają czystą rozrywkę! Cała obsada jest genialna!

Jamie Jirak, ComicBook.com

I can't officially quit Twitter before telling you all that #Barbie is currently my favorite film of the year. Greta Gerwig somehow exceeded my expectations. She tackles the positives and negatives of Barbie so beautifully. Give Ryan Gosling an Oscar nomination, I'm dead serious! — Jamie Jirak (@JamieCinematics) July 10, 2023

Nie mogę oficjalnie opuścić Twittera, zanim nie powiem Wam wszystkim, że „Barbie” jest obecnie moim ulubionym filmem roku. Greta Gerwig w jakiś sposób przerosła moje oczekiwania. Tak pięknie radzi sobie z wadami i zaletami Barbie. Dajcie Ryanowi Goslingowi nominację do Oscara, mówię to śmiertelnie poważnie!

Sharronda Williams, Pay Or Wait

#BarbieTheMovie is witty, heartfelt, and downright fun at times. Ryan Gosling is a scene stealer delivering most of the laughs while Margot Robbie’s heartfelt performance will tug at your heartstrings. While I enjoyed most of the film the screenplay feels bloated at times pic.twitter.com/lepggZKZIX — Sharronda Williams (@payorwait) July 10, 2023

Film „Barbie” jest dowcipny, szczery i momentami wręcz komiczny. Ryan Gosling kradnie sceny, odpowiadając za większość wybuchów śmiechu, podczas gdy pełen serca występ Margot Robbie porusza do głębi. Ale choć podobała mi się większość filmu, czasami scenariusz sprawiał wrażenie nadmiernie rozdmuchanego.

