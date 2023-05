Bard nie będzie dostępny w Unii Europejskiej! Dlaczego?

Okazuje się, że sztuczna inteligencja stworzona przez Google łamie bardzo istotne przepisy.

Google w lutym b.r. pokazało światu swoją odpowiedź na ChatGPT, czyli sztuczną inteligencję o nazwie Bard. Zapowiedziano, że pojawi się w 180 krajach świata, zaś obecnie posiada wsparcie dla trzech języków: angielskiego, japońskiego oraz koreańskiego. Chętni mogą zapisywać się na listę użytkowników, którzy będą mogli przetestować Barda przed wszystkimi, jednak uwaga - nie mogą tego zrobić osoby przebywające na terenie Unii Europejskiej, a więc i w Polsce. Dlaczego?

Jak wyjaśnia internetowy gigant - jest to sprzeczne z obowiązującymi na terenie UE przepisami. Przede wszystkim RODO, ale także regulacjami dotyczącymi sztucznej inteligencji. Tym bardziej, że jeszcze ich... nie ma. Są w trakcie opracowywania zarówno przez rządy poszczególnych państw, jak i komisje unijne. Dlatego Google doszło do wniosku, że lepiej się wstrzymać, niż narazić na duże kary finansowe. I to całkowicie zrozumiałe. W chwili obecnej tylko Włochy opracowały w miarę składne procedury, z których mogłyby skorzystać inne kraje członkowskie, jednak to kwestia kolejnych miesięcy.

Pomijając RODO, Bard i inne SI budzą zastrzeżenia związane z nieautoryzowanym wykorzystywaniem własności intelektualnej. To również musi zostać solidnie opracowane i wyjaśnione. Cóż - jeśli zatem chcesz zapisać się do korzystania z Barda już teraz, pomóc może jedynie VPN.

