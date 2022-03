Bardzo złe wieści dla użytkowników nowych Ryzenów

Jest problem, który może znacznie pogorszyć wydajność, a nawet... zawiesić działanie systemu.

Problemy procesorów AMD są związane ze zintegrowanym TPM (Trusted Platform Module). Dotyczą wielu konfiguracji sprzętowych, a problem związany jest z operacjami wymagającymi używania dwóch pamięci: fTPM oraz flash SPI, znajdującej się na płycie głównej. Jak objawia się problem? Można zaobserwować zauważalne spowolnienie wydajności, a w najgorszych przypadkach system potrafi się zawiesić. Niestety, aby powstała łatka, AMD musi nie tylko wprowadzić odpowiednie poprawki do procesorów Ryzen, ale muszą zrobić to również producenci płyt głównych. Następnie obie strony powinny rozesłać poprawki do klientów.

Szacowany czas wszystkich tych działań to... kilka miesięcy. Jak podaje AMD, poprawki dla plików sBIOS będzie gotowa dopiero na początku maja, ale kiedy otrzymają ją użytkownicy, to zależy od producentów płyt, który muszą ją przetestować i zintegrować ze swoim oprogramowaniem. Pocieszeniem jest to, że problemy te nie muszą występować u każdego użytkownika Ryzenów. Posiadacze starszych procesorów powinni spać spokojnie.

