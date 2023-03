Barry, sezon 4 – kiedy premiera na HBO Max? Zwiastun, fabuła, obsada finałowego sezonu

Opowieść o płatnym zabójcy, który próbuje zmienić swoje życie, powoli dobiega końca. Przekonajcie się, kiedy na HBO Max pojawi się 4. sezon serialu "Barry" –oto wszystko, co wiemy o nowych odcinkach.

Barry – najważniejsze informacje

Tytuł: Barry

Barry Twórcy: Alec Berg, Bill Hader

Alec Berg, Bill Hader Gatunek: czarna komedia, kryminał

czarna komedia, kryminał Liczba potwierdzonych sezonów: 4

4 Kraj produkcji: USA

Barry Berkman to weteran z Afganistanu, który obecnie pracuje w Cleveland jako zabójca do wynajęcia. Gdy pewnego dnia wyrusza na zlecenie do Los Angeles, nie spodziewa się, że zyska szansę na zmianę swojego życia. Oto bowiem trafia na zajęcia z aktorstwa prowadzone przez ekscentrycznego Gene'a Cousineau. Przy okazji zakochuje się w początkującej aktorce Sally i zaczyna marzyć o radykalnej zmianie zawodu. Jak się jednak okazuje, porzucenie przestępczego życia wcale nie jest proste – Barry nieustannie zmaga się z demonami przeszłości.

Trzy sezony serialu zdobyły w sumie 44 nominacji do nagród Emma, z czego udało się zdobyć 9. statuetek.

Sezon 4

Sezon 3. zakończył się sporym cliffhangerem. Barry został aresztowany, w czym pomógł sam Gene Cousineau. Według zapowiedzi twórców serialu, w 4. sezonie zobaczymy więc Barry'ego w areszcie, jednak to, czy bohater finalnie trafi do więzienia, pozostaje pod znakiem zapytania. Oczywiście w nowych odcinkach poznamy również dalsze losy Sally, która stara się zrobić karierę aktorską, a także NoHo Hanka.

Do tej pory HBO opublikowało jedynie krótki opis serialu:

Cousineau (Henry Winkler) zostaje okrzyknięty bohaterem, a aresztowanie Barry'ego (Bill Hader) ma szokujące konsekwencje. Wszystko to prowadzi do wybuchowego i przezabawnego ostatniego rozdziału serialu Barry.

Sezon 4. doprowadzi do końca historię Barry'ego i jego znajomych – twórcy zdecydowali bowiem, że będzie to finał całej opowieści.

Data premiery

Sezon 4. serialu Barry na HBO Max pojawi się 17 kwietnia 2023 roku.

Obsada

W nowych odcinkach produkcji pojawią się:

Bill Hader – Barry,

– Barry, Henry Winkler – Gene Cousineau,

– Gene Cousineau, Stephen Root – Monroe Fuches,

– Monroe Fuches, Sarah Goldberg – Sally,

– Sally, Anthony Carrigan – NoHo Hank,

– NoHo Hank, Robert Wisdom – Jim Moss,

– Jim Moss, Michael Irby – Cristobal,

– Cristobal, Fred Melamed – Tom Posorro,

– Tom Posorro, Andrew Leeds – Leo,

– Leo, Jessy Hodges – Lindsay.

Do obsady sezonu dołączył również nowy aktor – Patrick Fischler wcieli się w osobę znaną jako Lon Oneil.

Zwiastun

W sieci pojawiły się już zapowiedzi nowego sezonu Barry'ego:

Teaser

Trailer

