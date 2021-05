BassPro Go - nowy sprzęt od JBL

JBL wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy szukają sprzętu sprawdzającego się w różnych warunkach. JBL BassPro Go to urządzenie, które może być wykorzystywane jako subwoofer w samochodach oraz jako standardowy głośnik przenośny.

JBL BassPro Go to sprzęt, który został stworzony dla osób ceniących sobie wszechstronność. Po zamontowaniu w samochodzie działa jako aktywny subwoofer zwiększający moc głośników przy niskich częstotliwościach. Jednak dzięki funkcji szybkiego odłączania od stacji dokującej, możemy go używać jako standardowego głośnika przenośnego o dużej mocy. Warto także zwrócić uwagę na obudowę sprzętu, która zapewnia ochronę, kiedy używamy go na zewnątrz. Według danych producenta jest on odporny na zachlapania w stopniu IPx5 i chroni głośnik w trudnych warunkach atmosferycznych.

Używając JBL BassPro Go w trybie urządzenia przenośnego możemy liczyć na zasięg w promieniu do 38 m na zewnątrz oraz do 10 m w pomieszczeniach. Dodatkowo dzięki funkcji JBL Connect, możemy dołączyć do głośnika do 3 urządzeń, aby udostępniać muzykę w trybie społecznościowym.

Sprzęt został wyposażony w baterię NiMH, 10,8 V / 3000 mAH, która zapewnia do 8 godzin korzystania podczas strumieniowania w trybie przenośnym. W urządzeniu znajdują się także porty pozwalające ładować inne sprzęty, kiedy korzystamy z głośnika na zewnątrz.

JBL BassPro Go w samochodzie

JBL może się poszczycić dobrymi sprzętami. BassPro Go został dwukrotnie nagrodzony podczas ceremonii CES 2021 w kategoriach “Rozrywka i bezpieczeństwo w pojeździe” oraz “Przenośne odtwarzacze multimedialne i akcesoria”.

Specyfikacja techniczna podana przez producenta: