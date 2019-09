Batman: Arkham Collection - pakiet gier AAA za darmo!

Epic Store zrobiło wielką niespodziankę fanom Batmana - możesz zyskać pakiet gier całkowicie za darmo.

Batman: Arkham Collection obejmuje następujące tytuły:

- prowadź śledztwo jako Batman i rozwiązuj złożone zagadki, posługując się najnowocześniejszymi narzędziami analizy kryminalistycznej, w tym rentgenem, skanerem odcisków palców, sprayem z czernią amidową i wykrywaczem zapachów; zmierz się z największymi złoczyńcami, jakich widziało Gotham, między innymi Jokerem i Trującym Bluszczem; Odkryj każdy zakątek ośrodka dla psychicznie chorych w Arkham i swobodnie przemierzaj teren niesławnej wyspy, która została po raz pierwszy realistycznie przedstawiona w całości. Batman Arkham City Game of the Year Edition - tytuł ten czerpie z intensywnej atmosfery Arkham Asylum , dając graczom możliwość szybowania po rozległym Arkham City obejmującym obszar pięciokrotnie większy niż ten znany ze świata Batman: Arkham Asylum - to nowy „dom” dla wszystkich zbirów, gangsterów i szalonych geniuszy zbrodni z miasta Gotham. W grze występują wszyscy najbardziej niebezpieczni kryminaliści, między innymi Kobieta-Kot, Joker, Człowiek-Zagadka, Dwie Twarze, Harley Quinn, Pingwin, Mr. Freeze i wielu innych. Gracz ma szansę wcielić się w Mrocznego Rycerza i wymierzyć sprawiedliwość na ulicach Gotham.

Batman: Arkham Knight - stanowi epickie zwieńczenie uhonorowanej nagrodami trylogii Arkham od Rocksteady Studios. Po raz pierwszy oddaje w ręce graczy wyjątkową wersję batmobilu zaprojektowanego przez Rocksteady Studios. W połączeniu z uznanym stylem rozgrywki znanym z serii Arkham dodatek w postaci legendarnego batmobilu sprawia, że gracze mogą w pełni oddać się walce o sprawiedliwość i jako Batman przemierzać ulice oraz przestworza całego Gotham. W wybuchowym finale serii Batman musi chronić miasto przed śmiertelnym zagrożeniem, jakim jest powrót Stracha na Wróble.

Jak zyskać te gry? Po prostu zalogować się na swoje konto w Epic Games Store i dodać je do swojej biblioteki. Rozdawanie potrwa do 26 września. Warto z niego skorzystać i czekać na kolejne, w którym pojawi się jeden z tytułów z serii Metro 2033!

Na tym jednak nie koniec - dostępny jest na takich samych zasadach pakiet The LEGO Batman Trilogy Pack, w skład którego wchodzą: LEGO Batman: The Videogame, LEGO Batman 2: DC Super Heroes oraz LEGO Batman 3: Beyond Gotham. Daje to w sumie aż sześć dobrych gier na długie, jesienne wieczory!