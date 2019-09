Batman: Court of Owls - nowa gra z kultowym bohaterem coraz bliżej

Coraz więcej wskazuje na to, że już niebawem doczekamy się prezentacji kolejnej gry z popularnym "człowiekiem-nietoperzem" w roli głównej.

W ostatnią sobotę obchodziliśmy 80 urodziny kultowego bohatera. Na przestrzeni lat doczekał się on licznych komiksowych, filmowych oraz "growych" adaptacji. Jedną z nich jest wydana w 2013 roku gra - Batman: Arkham Origins, autorstwa studia Warner Bros. Games Montreal, które również postanowiło uczcić okrągłą rocznicę Batmana. Na oficjalnym koncie studia w serwisie Twitter, pojawił się wpis z krótkim filmikiem prezentującym znany wszystkim symbol nietoperza. Materiał jest jednak regularnie przerywany dziwnymi zakłóceniami.

Publikacja ta automatycznie wywołała lawinę spekulacji dotyczącą kolejnej gry z "człowiekiem-nietoperzem" w roli głównej. Warto przy tym pamiętać, że w lipcu tego roku, jeden z pracowników studia Warner Bros. Games Montreal - Osama Dorias, przyznał, że jego zespół pracuje obecnie nad grą z uniwersum DC.

Przysłowiowej "oliwy do ognia" dodał popularny twórca komiksów Scott Snyder, który postanowił skomentować wpis studia Warner Bros. Games Montreal. W krótkiej wiadomości napisał on jedynie "Czekajcie na to... bewarethecourtofowls (strzeżcie się Trybunału Sów)". Poruszona przez niego nazwa - "Court of Owls", to tytuł tajnej organizacji zwanej po polsku Trybunałem Sów, która pojawia się w komiksach poświęconych Batmanowi. Co jeszcze ciekawsze, ich autorem jest właśnie Scott Snyder.

Batman: Court of Owls może być zatem tytułem kolejnej gry o Batmanie autorstwa Warner Bros. Games Montreal. Miejmy nadzieję, że tym razem studio poradzi sobie lepiej z legendarną postacią niż w przypadku Batman: Arkham Origins.