Batman, Wiedźmin i Loki – z powodu koronawirusa wstrzymano prace nad licznymi serialami i filmami

Z powodu pandemii koronawirusa zawieszono produkcję licznych filmów i seriali, wśród nich drugi sezon Wiedźmina, Batman i seriale z uniwersum Avengers.

Szalejący koronawirus ma negatywny wpływ na niemal wszystkie aspekty życia, biznesu i przemysłu. Również branża rozrywkowa cierpi z powodu obecnej sytuacji. Ze względu na ograniczenia zgromadzeń ludzkich, przełożono nadchodzące premiery filmów kinowych, takich jak: Mulan, Ciche miejsce 2 oraz Szybcy i Wściekli 9. Teraz okazuje się, że również proces produkcji licznych filmów i seriali padł ofiarą wirusa COVID-19.

Przedstawiciele Warner Bros ogłosili właśnie tymczasowe wstrzymanie prac nad filmem Batman. Na razie, produkcja zostaje zawieszona na okres dwóch tygodni, jednak czas ten może ulec przedłużeniu. Studio nie poinformowało, czy zaistniała sytuacja wpłynie na przyszłoroczną datę premiery filmu.

Disney również poszedł w ślady swojego konkurenta i ogłosił dwutygodniowe wstrzymanie prac nad serialem Loki, przeznaczonym na platformę Disney Plus. Serwis Deadline donosi, że opóźnienia produkcyjne dotyczą także innych seriali z uniwersum Avengers - WandaVision oraz Falcon i Zimowy Żołnierz.

Problemy dotknęły również platformę Netflix. Do listy zawieszonych projektów dołączył właśnie czwarty sezon hitowego Stranger Things. Do końca miesiąca został także zamknięty plan filmowy na terenie Wielkiej Brytanii, na którym kręcono sceny do drugiego sezonu serialu Wiedźmin. Nie wiadomo na razie, czy będzie to miało wpływ na opóźnienie premier nowych sezonów tych produkcji.

Przypomnijmy, że pierwszy sezon Wiedźmina wzbudził duże zainteresowanie i stał się przebojem Netflixa. Przełożyło się to również na wzrost sprzedaży gier i książek z uniwersum. Jeśli, w oczekiwaniu na drugi sezon serialu, chcecie zanurzyć się w ten wyjątkowy świat, a nie zapoznaliście się jeszcze z grą, to teraz jest na to świetna okazja. Wiedźmin 3: Dziki Gon jest dostępny na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch i na PC.

źródło: gamesradar.com