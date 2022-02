Batman - gdzie obejrzeć? Kiedy premiera online?

Sprawdź, gdzie i kiedy będziesz mógł obejrzeć film Batman w kinach i online, za pośrednictwem HBO Max.

Najnowsze przygody "człowieka nietoperza" zadebiutują już 4 marca. Film zatytułowany po prostu "Batman" jest swego rodzaju resetem i nowym startem dla filmowych adaptacji historii z tytułowym bohaterem w roli głównej. Tym razem w tą ikoniczną rolę wcielił się Robert Pattinson, któremu na ekranie towarzyszyć będą m.in.: Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (Człowiek-Zagadka), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Colin Farrell (Pingwin) czy Jeffrey Wright (komisarz Gordon).

Za nową opowieść o Batmanie odpowiadają Matt Reeves (scenariusz i reżyseria) oraz Peter Craig (scenariusz). Widzowie będą mogli przyjrzeć się początkom pracy tytułowego bohatera, który stara się dbać o bezpieczeństwo na ulicach Gotham City dopiero od dwóch lat. Liczne wątki i rozbudowana historią sprawią, że czeka na nas wyjątkowo długi seans. Batman to bowiem widowisko, które zaplanowano na niemal 3 godziny, a dokładnie na 176 minut.

Nieznany zabójca w sadystyczny i wyrachowany sposób nęka elitę Gotham. Największy Detektyw Świata, kierując się zaszyfrowanymi wiadomościami, trafia do półświatka. Tam w trakcie swojego śledztwa spotyka takie postacie jak Selina Kyle, zwana Kobietą-Kot (Zoë Kravitz), Oswald Cobblepot, czyli Pingwin (Colin Farrell), Carmine Falcone (John Turturro) i Edward Nashton, tudzież Człowiek-Zagadka (Paul Dano). Wreszcie dowody zaczynają się konkretyzować, a zamiary sprawcy stają się jasne. Batman zostaje zmuszony do szukania nowych sprzymierzeńców, żeby zdemaskować winowajcę i położyć kres nadużywaniu władzy i korupcji, od dawna nękających Gotham City.

Batman (The Batman) - gdzie obejrzeć?

Film Batman trafi do polskich kin już w najbliższy piątek - 4 marca. Na seans możecie wybrać się m.in. do: sieci kin Cinema City (w tym IMAX), Multikino czy Helios. To jednak nie wszystko, najnowsze przygody Batmana będziecie mogli obejrzeć również online.

Premiera filmu Batman w HBO Max odbędzie się już 19 kwietnia, czyli dokładnie 45 dni po kinowej premierze. Dotyczy to oczywiście również polskich widzów. Przypominamy bowiem, że już 8 marca w Polsce zadebiutuje nowy serwis streamingowy HBO Max, który zastąpi w naszym kraju wysłużony już HBO GO. Widzowie nowego serwisu mogą liczyć na mnóstwo seriali i filmów, w tym premiery kinowe od WarnerMedia i Sony w zaledwie 45 dni od dnia debiutu.

Batman - najważniejsze informacje:

Tytuł - Batman (The Batman)

- Batman (The Batman) Reżyseria - Matt Reeves

- Matt Reeves Scenariusz - Matt Reeves i Peter Craig

- Matt Reeves i Peter Craig Data premiery - 4 marca 2022 (Polska)

- 4 marca 2022 (Polska) Czas trwania - 176 minut

- 176 minut Gatunek - Science fiction, akcja

- Science fiction, akcja Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro

