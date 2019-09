Batman szybuje do Fortnite z okazji Dnia Batmana

Nad wyspą pojawił się Bat-sygnał. Przywdziejcie pelerynę i weźcie udział w wydarzeniu z okazji 80 urodzin Batmana – zderzenie światów potrwa do 6 października!

Strefa szczeliny sprowadziła Gotham do Fortnite – oczywiście wraz z miastem przybyli złoczyńcy. W nowej lokacji możecie przywdziać pelerynę Batmana i wielokrotnie rozkładać lotnię, by stać się bohaterem, jakiego Gotham i jego mieszkańcy potrzebują! Bycie bohaterem to fantastyczna zabawa, zwłaszcza gdy do dyspozycji są niesamowite zabawki. Wskakujcie do gry i wypróbujcie Chwytak Batmana oraz Wybuchowy Batarang!

Bycie superbohaterem ma swoje zalety – jedną z nich jest strój! Stylowo ratujcie miasto dzięki pakietowi Batman, Zamaskowany Krzyżowiec! Poza kilkoma elementami kosmetycznymi z uniwersum Batmana znajdziecie w nim stroje Batman z Komiksu i Mroczny Rycerz z Filmu! Pakiet Batman, Zamaskowany Krzyżowiec będzie w sklepie do 6 października.

W sklepie można znaleźć również osobne przedmioty z uniwersum Batmana, w tym strój jego kociej sojuszniczko-przeciwniczki, Kobiety Kot! Uratujcie wyspę przed niebezpieczeństwem, kończąc bohaterskie wyzwania dostępne do 1 października. Pokonanie sił zła to nagroda sama w sobie, jednak za wyzwania będziecie również otrzymywać darmowe nagrody z zestawu wyzwań „Witaj w Gotham”, w tym Kocią Lotnię!