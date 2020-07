Batterygate - Apple przegrało w sądzie i zapłaci $25 od iPhone'a

Apple właśnie przegrało w sądzie na terenie Stanów Zjednoczonych. Posiadacze starszych modeli iPhone'a mogą liczyć na 25 dolarowe odszkodowanie.

Batterygate to afera związana z celowym spowalnianiem starszych modeli iPhone'a. Proceder rozpoczął się w lutym 2017 roku wraz z upublicznieniem systemu operacyjnego iOS 10.2.1. W oprogramowaniu zaszyto kod, który obniżał wydajność iPhone'a 6 oraz 6s, gdy bateria osiągnęła założony stopień zużycia. Apple tłumaczyło się, że wydajność obniżono w obawie o niespodziewane wyłączanie się smartfonów spowodowane zbyt małą wydajnością baterii.

O aferze było głośno na całym świecie, a Apple na długie miesiące obniżyło cenę za usługę wymiany baterii w autoryzowanych serwisach do 99 złotych.

Po nieco ponad trzech latach sąd Stanów Zjednoczonych uznał, że Apple jest winne. Użytkownicy starszych modeli iPhone'a mogą złożyć wniosek, aby otrzymać odszkodowanie w wysokości około 25 dolarów za każdy egzemplarz iPhone'a będący przedmiotem afery Batterygate.

Zaproponowana przez Apple ugoda opiewająca na kwotę 500 milionów dolarów, w zamian za zaprzestanie rozstrzygania serii sporów zbiorowych w sprawie celowego spowalniania starszych modeli iPhone'a, została właśnie pozytywnie rozpatrzona przez amerykański są rejonowy.

Sąd zwraca się bezpośrednio do użytkowników starszych modeli iPhone'a - "Jeśli jesteś lub byłeś właścicielem w Stanach Zjednoczonych iPhone'a 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus i/lub iPhone'a SE, który korzystał z systemu iOS 10.2.1 lub nowszego przed 21 grudnia 2017 r. i/lub właścicielem w Stanach Zjednoczonych iPhone'a 7 lub iPhone'a 7 Plus, który korzystał z systemu iOS 11.2 lub nowszego przed 21 grudnia 2017 r., ... możesz być uprawniony do skorzystania z świadczeń w ramach ugody grupowej."

Kwota finalna, jaką otrzyma poszkodowany zależy od ilości zgłoszeń. Apple zapłaci minimalnie 310 milionów dolarów w związku z aferą Batterygate. Maksymalna, łączna kwota odszkodowania wynosić będzie 500 milionów dolarów.

Apple oficjalnie przeprosiło użytkowników za brak akcji informacyjnej w związku z wprowadzaniem na rynek nowej funkcji, która może obniżać wydajność smartfonów. Firma nadal utrzymuje, że rozwiązanie zostało wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo użytkowników i przedłużenie żytwoności akumulatorów.

