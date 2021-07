Battlefield 1 i inne gry przez weekend za darmo. Sprawdź okazję

W ramach Free Play Days, posiadacze aktywnego abonamentu Xbox Live Gold mogą przez weekend za darmo przetestować trzy gry.

W ramach akcji Free Play Days, gracze którzy posiadają aktywną subskrypcję Xbox Live Gold, mogą przez weekend za darmo zagrać w trzy gry. Wzystkie tytuły można bezpłatnie przetestować do końca niedzieli.

Battlefield 1

Battlefield 1 to pełnoprawna odsłona jeden z najpopularniejszych serii gier FPS. Akcja gry przenosi nas w realia I wojny światowej. Rozgrywka jest ukierunkowana przede wszystkim na zabawę sieciową, jednak nie zabrakło także kampanii fabularnej.

Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020

Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020 to oficjalna gra wydana z okazji olimpiady przeniesionej z 2020 na 2021 rok. Za produkcję odpowiedzialna jest SEGA. W grze możemy wziąć udział w 18 dyscyplinach sportowych, m.in. skoku w dal, rzucie młotem, pływaniu czy biegu na 100 m. W Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020 możemy grać solo lub w trybie sieciowym.

Cobra Kai: The Karate Kid Saga

Cobra Kai: The Karate Kid Saga to gra, stworzona na podstawie serialu Cobra Kai i filmów z serii Karate Kid. Jest to chodzona bijatyka, której akcję obserwujemy z bocznej perspektywy. Gra oferuje nam dwie kampanie fabularne, po jednej dla każdej ze stron konfliktu.

