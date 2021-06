Battlefield 2042 - Battlehub. Przecieki o nowym trybie gry

W grze Battlefield 2042 pojawią się trzy zupełnie nowe tryby gry. Jeden z nich nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, jednak w sieci pojawiają już informacje na jego temat.

DICE potwierdziło, że w Battlefield 2042 pojawią się trzy zupełnie nowe tryby gry. O dwóch z nich wiemy już całkiem sporo, natomiast trzeci jest nadal ukrywany przez twórców. Pojawiają się jednak informacje, które mogą zdradzić część szczegółów jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem, które ma nastąpić 22 lipca podczas EA Play Live.

Tom Henderson, który jest jedną z najbardziej zaufanych osób jeśli chodzi o przecieki dotyczące Call of Duty oraz Battlefield twierdzi, że ostatni tryb do Battlefield 2042 otrzyma nazwę Battlehub i będzie czymś, czego fani serii jeszcze nie doświadczyli. Battlehub ma być miejscem bardziej do zabawy niż rywalizacji, ponieważ poza zremasterowanymi mapami z poprzednich części, mamy mieć do dyspozycji także bronie oraz pojazdy znane z wcześniejszych gier DICE, i co najważniejsze, będą ze sobą pomieszane. Nikogo więc nie powinien dziwić fakt, że zobaczy żołnierza uzbrojonego w najnowocześniejszy sprzęt taktyczny naszpikowany elektroniką, a na jego drodze stanie szeregowiec z czasów I wojny światowej. Dodatkowo, Battlehub ma być trybem do pobrania osobno, jednak nadal będzie wymagał posiadania podstawowej wersji gry.

Jeśli wszystko okaże się prawdą, możemy się spodziewać świetnej zabawy jaką zapewni nam Battlehub, i masy filmów w internecie przedstawiających absurdalne sytuacje z pola bitwy. Handerson opiera swoje informacje na podstawie maila, którego otrzymał z anonimowego źródła.

