Battlefield 2042 będzie dostępny za darmo? To możliwe

Battlefield 2042 jest jednym z największych rozczarowań ostatniego roku. DICE chciało stworzyć grę, która zrewolucjonizuje sieciowe strzelanki. Stało się jednak inaczej. Gracze niezbyt chcą grać w najnowszą odsłonę serii, co doskonale pokazują dane zbierane przez SteamDB. W trakcie ostatniej doby w szczytowym momencie w Battlefield 2042 bawiło się 8054 graczy. Jest to mniej niż w przypadku Battlefield V i Battlefield 1.

Tom Henderson, leaker zajmujący się m.in. serią Battlefield przedstawił informacje dotyczące najnowszej odsłony. EA nie jest zadowolone ze stanu produkcji i z zainteresowania tytułem. Wśród możliwych scenariuszy rozważane jest nawet przejście na model free-2-play.

EA is reportedly very disappointed with how Battlefield 2042 has performed and is "looking at all the options" when it comes to the title, this is including looking at Free to Play in some capacity.



I'll have more on this tomorrow. pic.twitter.com/WWuDpstyqS