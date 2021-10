Battlefield 2042 beta – sprawdź, jak rozpocząć testy gry jako pierwszy [Aktualizacja]

Beta testy Battlefield 2042 wystartują już w tym tygodniu. Podpowiadamy, jak rozpocząć testowanie gry jako pierwszy.

Spis treści

fot. Electronic Arts

Beta Battlefield 2042 – kiedy premiera?

Po długim oczekiwaniu, najnowsza odsłona serii Battlefield zostanie udostępniona dla wszystkich chętnych już w najbliższą środę – 6 października. Tego dnia wystartują otwarte beta testy gry. Niestety, nie każdy będzie mógł przystąpić do zabawy od razu. W środę możliwość sprawdzenia Battlefield 2042 otrzymają jedynie gracze, którzy zamówili grę w przedsprzedaży bądź posiadają aktywny abonament EA Play. Dopiero 8 października do bety przystąpią wszyscy chętni. Ze względu na to, że testy BF2042 kończą się 9 października, to najlepiej dołączyć do rozgrywki już w środę. Wbrew pozorom, nie trzeba na to wydawać fortuny.

fot. Electronic Arts

Jak dostać się do otwartych beta testów Battlefield 2042 jako pierwszy?

Jak już wspomnieliśmy, udział w beta testach Battlefield 2042 jako pierwsi otrzymają te osoby, które zdecydowały się na złożenie pre-ordera bądź są aktywnymi abonentami usługi EA Play. Jeśli nie chcecie kupować przysłowiowego „kota w worku”, to najlepszym wyborem będzie nabycie miesięcznego abonamentu EA Play. Jego koszt to zaledwie 14,99 zł (bez względu na wybraną platformę). EA Play możecie bez trudu nabyć na PC oraz na konsolach PlayStation oraz Xbox.

Zobacz również:

EA Play możecie kupić m.in. w:

Warto podkreślić, że posiadacze usługi Xbox Game Pass Ultimate będą mogli rozpocząć betę Battlefield 2042 już 6 października, bez żadnych dodatkowych kosztów. Jest to spowodowane tym, że EA Play wchodzi w skład usługi Microsoftu.

Battlefield 2042 – zawartość beta testów

Podczas otwartych beta testów Battlefield 2042 do naszej dyspozycji oddany zostanie "flagowy" tryb gry, a mianowicie "Podbój". Beta pozwoli na toczyć potyczki na ogromnej mapie "Kosmodrom", gdzie będziemy rywalizować jako jeden z czterech dostępnych specjalistów. Każdy z nich może pochwalić się wyjątkowymi zdolnościami i oferuje nieco inny styl rozgrywki.

Wymagania Battlefield 2042 na PC

Przy okazji warto sprawdzić, czy wasze PC poradzą sobie z Battlefield 2042. EA podało oficjalne wymagania gry, które do najniższych nie należą.

Battlefield 2042 - wymagania minimalne:

OS: Windows 10 (64-bitowy)

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 / Intel Core i5 6600K

Pamięć RAM: 8 GB

Karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 560 (co najmniej 4 GB VRAM)

DirectX: 12

Połączenie internetowe: łącze o przepustowości co najmniej 512 kb/s

Miejsce na dysku twardym: 100 GB

Battlefield 2042 - wymagania rekomendowane:

OS: Windows 10 (64-bitowy)

Procesor: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 4790

Pamięć RAM: 16 GB

Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 / AMD Radeon RX 6600 XT (co najmniej 8 GB VRAM)

DirectX: 12

Połączenie internetowe: łącze o przepustowości co najmniej 512 kb/s

Miejsce na dysku twardym: 100 GB SSD

Aktualizacja - można już pobierać betę Battlefield 2042 na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Electronic Arts już dzisiaj udostępniło graczom pliki z grą Battlefield 2042. Jeśli zatem chcecie dobrze przygotować się do jutrzejszej bety, to już teraz możecie zacząć pobierać odpowiednie dane. Na PC czeka was blisko 16 GB do "zassania", natomiast na posiadaczy konsol Xbox i PlayStation - 19 GB. Poniżej znajdziecie przydatne linki do pobrania idealnej dla was wersji.

Beta Battlefield 2042 na PC

Beta Battlefield 2042 na Xbox

Beta Battlefield 2042 na PlayStation

