Battlefield 2042 - beta testy z oficjalną datą startu

Wiemy kiedy wystartują otwarte beta testy Battlefield 2042. Szykujcie się do walki.

fot. Electronic Arts

Sporo ostatnio plotkowano o beta testach Battlefiled 2042. Większość źródeł wskazywało na to, że beta odbędzie się już w przyszłym tygodniu, okazuje się, że przypuszczenia te były słuszne. Electronic Arts właśnie podało datę startu testów BF2042.

Beta testy najnowszej odsłony popularnej serii FPS-ów wystartują już 6 października (przyszła środa). Wziąć w nich udział będą mogły jednak tylko te osoby, które zamówiły grę w przedsprzedaży bądź posiadają aktywny abonament EA Play.

Zobacz również:

Na szczęście, dwa dni później - 8 października, ruszą otwarte beta testy dla wszystkich chętnych na PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.

Na co możemy liczyć podczas testów? Do naszej dyspozycji otrzymamy tryb "Podboju", jedną mapę - Kosmodrom, oraz czterech specjalistów - każdy z nich dysponuje wyjątkowymi zdolnościami. Jak to wszystko prezentuje się w akcji, możecie zobaczyć na poniższym zwiastunie zapowiadającym beta testy.

Battlefield 2042 trafi do sprzedaży 19 listopada 2021 roku na PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.

