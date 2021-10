Battlefield 2042 - beta wystartowała wczoraj, dzisiaj można już cheatować

Wczoraj ruszyły beta testy Battlefield 2042. Jak się okazuje, cheaterom nie potrzeba było wiele czasu na to, aby złamać zabezpieczenia i stworzyć oprogramowanie, które ułatwia rozgrywkę.

Znany leaker związany z serią Battlefield, Tom Henderson na swoim Twitterze napisał, że co najmniej dwie osoby już oferują na sprzedaż narzędzia, które pozwalają oszukiwać w najnowszej produkcji DICE. Kupując tego typu "oprogramowanie" możemy uzyskać dostęp do aimbota wspomagającego celowanie oraz wallhacka, który pozwala widzieć przeciwników przez ściany. Podobno dostępne są także inne narzędzia.

At least two individual hacker providers are now offering Wallhack, aimbot and several other cheats for #BATTLEFIELD2042.



Easy Anti-Cheat has been cracked for #Battlefield 2042.



I'll have a story up later today. pic.twitter.com/yRHJPvChAj