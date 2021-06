Battlefield 2042 bez kampanii dla pojedynczego gracza. Znamy powód

DICE zdecydowało, że Battlefield 2042 nie otrzyma kampanii dla pojedynczego gracza? Jaki jest tego powód?

Od czasu Battlefield Bad Company, każda kolejna odsłona serii zawierała kampanię dla pojedynczego gracza. W przypadku najnowszej produkcji, DICE zdecydowało się zrezygnować z tego elementu. Teraz rozwiązania fabularne trafią do trybu multiplayer. Nie wiadomo jeszcze jak to ma dokładnie wyglądać, ale świat przedstawiony w grze ma ewoluować z każdym kolejnym sezonem. DICE zdecydowanie chce się skupić całkowicie na aspekcie rozgrywki wieloosobowej i ma zapewnić graczom różne doświadczenia na tym polu.

Wczoraj zobaczyliśmy pierwszy zwiastun do Battlefield 2042. Akcja gry będzie się toczyć podczas fikcyjnego konfliktu zbrojnego, w którego centrum znajdą się Rosja oraz USA. Do dyspozycji dostaniemy 7 map, na których równocześnie będzie mogło walczyć nawet do 128 graczy.

Już 13 czerwca ma się odbyć oficjalny pokaz rozgrywki w Battlefield 2042.