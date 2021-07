Battlefield 2042 bez trybu rankingowego i wsparcia dla eSportu w dniu premiery

Sympatycy gier FPS kochają rywalizację, stąd też m.in. tak ogromna popularność serii Call of Duty czy Battlefield. Niestety, w wywiadzie dla kanału Battlefield Nation, Justin Wiebe - starszy dyrektor ds. projektowania w Ripple Effect Studios, ujawnił, że w dniu premiery zabraknie trybów, które będą wspierały i monitorowały aktywność i sukcesy najlepszych graczy w Battlefield 2042. Oznacz to brak gier rankingowych i wsparcia dla eSportu.

Justin Wiebe podkreślił jednak, że jeśli taka będzie "wola społeczności gry", to możliwe, że jego zespół zdecyduje się na dodanie eSportowych funkcji do gry.

Tak, więc nie ma planów, aby (Battlefield 2042 - przyp.red.) posiadał jakikolwiek tryb rankingowy lub esportowy w momencie premiery. To jest coś, o czym oczywiście chcemy usłyszeć więcej od społeczności. Jeśli znowu, to - używam tego zwrotu często - ale jeśli jest to coś, co jest ważne dla społeczności, chcielibyśmy o tym usłyszeć, i wiesz, zobaczymy, co się stanie potem - Justin Wiebe, Ripple Effect Studios (DICE LA)