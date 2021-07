Battlefield 2042 - czy z botami zagramy offline? EA odpowiada

Twórcy Battlefield opublikowali nowy raport, w którym odpowiadają na najczęściej zadawane pytania fanów.

Garść nowych informacji na temat Battlefield 2042 otrzymamy już niedługo. Podczas EA Play Live, które odbędzie się 22 lipca zobaczymy kolejne materiały z rozgrywki oraz poznamy całkowicie nowy tryb gry opracowany przez Ripple Effect. Tymczasem, twórcy postanowili opublikować raport, w którym odpowiadają na najczęstsze pytania fanów. Poznaliśmy kilka nowych szczegółów dotyczących najnowszej odsłony serii Battlefield.

Boty oraz rozgrywka offline

Jakiś czas temu twórcy zapowiedzieli obecność botów w rozgrywkach sieciowych w Battlefield 2042. Ma to zapewnić stały ruch na serwerach. SI miałaby zastępować "żywych" graczy, w przypadku ich niedostatecznej liczby. Boty pojawią się w trzech trybach.

Wieloosobowy - żołnierze SI będą wykorzystywani do wyrównania sił poszczególnych drużyn. "Żywi" gracze zawsze będą mieć pierwszeństwo przed botami.

Współpraca - razem z drużyną będziemy mogli stanąć na przeciw siłom kontrolowanym przez SI.

Solo - w przypadku chęci rozwoju swoich umiejętności, będziemy mogli trenować z botami.

W tym miejscu pojawiało się kilka pytań dotyczących sztucznej inteligencji w Battlefield 2042. Twórcy rozwiali wszelkie wątpliwości. Botów nie będzie można w żaden sposób wyłączyć, ponieważ będą one integralną częścią rozgrywki. Nie będziemy mogli także uruchomić rozgrywki z SI offline. Do gry w Battlefield 2042 będziemy potrzebować stałego dostępu do internetu.

fot. Electronic Arts

Crossplay na wszystkich platformach

W Battlefield 2042 będziemy mogli rywalizować z innymi graczami, którzy posiadają inne platformy. Zostały tutaj wprowadzone jednak pewne ograniczenia. Użytkownicy PS5 oraz Xbox Series X/S będą mogli rywalizować między sobą, ale dołączą do nich także gracze pecetowi. W przypadku poprzedniej generacji konsol, crossplay będzie działał tylko pomiędzy PS4 i Xbox One, z pominięciem PC. Opcję wspólnej zabawy pomiędzy platformami będzie można wyłączyć. Ograniczenie dotyczące różnych generacji konsol nie będzie miało wpływu na przenoszenie postępów. Po przesiadce z PS4 na PS5 (analogicznie w przypadku sprzętu od Microsoft), progres oraz zakupy nie znikną.