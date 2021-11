Battlefield 2042 - ogromna aktualizacja trafi do gry już dziś. Sprawdź, co się zmieni

Studio DICE zapowiedziało wielkie zmiany, które trafią do Battlefield 2042 jeszcze w tym roku.

fot. Electronic Arts

Premiera Battlefield 2042 nie należała do najlepszych. Liczne błędy i niedoróbki, problemy z serwerami, kiepska optymalizacja, a także fatalny balans poszczególnych elementów produkcji sprawił, że gra błyskawicznie trafiła na listę 10 najgorszych gier na platformie Steam. Studio DICE przyjęło krytykę z godnością i już wzięło się do poprawiania swojej produkcji. Część błędów udało się już usunąć, ale jest to dopiero początek "ratowania" Battlefield 2042. Przedstawiciele studia zapowiedzieli, że w najbliższych tygodniach gracze mogą liczyć na dwie obszerne aktualizacje. Dowiedzieliśmy się również, na których elementach skupiają się obecnie twórcy gry.

Jesteśmy pasjonatami tej gry i będziemy ją wspierać i rozwijać przez kolejne lata. Potwierdziliśmy co najmniej dwie duże aktualizacje gry w nadchodzących tygodniach i będziemy na bieżąco informować o wprowadzanych przez nas zmianach, a także o nowej zawartości, która pojawi się w Battlefield 2042. Zespoły na całym świecie pracują 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby rozwijać i dostarczać ulepszenia do gry - DICE.

Aktualizacja numer 2 trafi do Battlefield 2042 już jutro - 25 listopada. Na co możemy konkretnie liczyć? Przede wszystkim z gry znikną krytyczne błędy, w tym ten, który nie pozwalał graczom na pojawienie się na mapie z wybranym przez siebie wyposażeniem. Możemy również liczyć na lepszy balans poszczególnych broni i redukcje "rozrzutu pocisków". Oznacza to, że wiele broni będzie teraz celniejszych, co automatycznie przełoży się na bardziej satysfakcjonującą rozgrywkę. Obecnie spora część broni (szczególnie automatycznych) ma problem z celnością pocisków. Sprawia to, że gracze nawet mając przeciwnika "na muszce" nie byli w stanie zadać mu odpowiednich obrażeń.

Sporych zmian doczekają się również pojazdy. W większości przypadków zostaną one osłabione. W najbliższej aktualizacji najbardziej oberwie się "poduszkowcom" LCAA i helikopterowi MD540 Nightbird. Update numer 2 nie tylko znacząco osłabi ich pancerz, ale również siłę ataku.

Do jednak dopiero początek zmian i nowości w Battlefield 2042. Na początku grudnia zadebiutuje trzecia aktualizacja do gry, którą twórcy już teraz przedstawiają jaką największą z dotychczasowych. Możemy liczyć na kolejne poprawki w balansie rozgrywki (w tym dalsze ulepszenia dotyczące celności i zachowania poszczególnych broni), lepszą pracę serwerów, poprawki błędów związanych z operatorami, a także mnóstwo zmian typu QoL (Quality of Life). Do tego możemy liczyć na nieco nowej zawartości - do gry trafią tygodniowe wyzwania, które pozwolą nam zdobyć dodatkowe doświadczenie i elementy do personalizacji. Warto również podkreślić, że twórcy pracują już nad dostarczeniem najbardziej brakujących elementów, jak choćby klasyczna lista wyników z danego meczu.

