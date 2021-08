Battlefield 2042 otrzyma tryb inspirowany Escape from Tarkov?

Coraz więcej wskazuje na to, że tryb Hazard Zone w Battlefield 2042 będzie czerpał silne inspiracje z gry Escape from Tarkov.

Battlefield 2042 (fot. Electronic Arts / DICE)

Electronic Arts i studio DICE wciąż nie odkryli przed nami wszystkich kart związanych z premierą Battlefield 2042. Wiemy już jak będzie wyglądał „główny” tryb gry – „All-Out Warfare”, który pozwoli nam wziąć udział w ogromnych starciach 64 na 64 graczy. Wiemy również, co przyniesie ze sobą szalony tryb „Portal”, który sprawi, że na polach bitew zobaczymy wszystko co najlepsze z takich odsłon cyklu jak: Battlefield 1942, Battlefield 3, Battlefield: Bad Company 2 oraz oczywiście Battlefield 2042. Tajemnicą pozostaje jednak trzeci i ostatni moduł rozgrywki w najnowsze dzieło studia DICE – Hazard Zone.

Na temat Hazard Zone wiemy bardzo niewiele. Do tej pory twórcy ujawnili jedynie, iż będzie to „trzymające w napięciu doświadczenie, które łączy w sobie emocjonującą rozgrywkę z tym, co najlepsze w rozległych mapach Battlefield”. Początkowo sugerowano, że może to być jakaś wariacja na temat trybu battle royale i wydaje się, że tak właśnie będzie.

Jeden z lekasterów powiązanych blisko z serią Battlefield – Temporyal, donosi, że Hazard Zone będzie połączeniem rozgrywki PvP i PvE. Zadaniem graczy będzie zdobycie określonych „łupów” i dotarcie z nimi do punktu ekstrakcji. W drodze do celu będą oni jednak musieli walczyć zarówno z innymi graczami, jak i wrogim SI. Po udanym zakończeniu meczu gracze mogą zachować swoje łupy na przyszłe mecze lub sprzedać je innym graczom. Jest to o tyle istotne, że kiedy polegniecie w boju to stracicie wszystkie osiągnięte postępy, łącznie z posiadanym ekwipunkiem.

Jeśli powyższe informacje się potwierdzą, to w Hazard Zone z łatwością dostrzeżemy inspiracje takimi tytułami jak: Escape from Tarkov czy Hunt: Showdown. Pierwszy z wymienionych tytułów to sieciowa, pierwszoosobowa strzelanka z elementami RPG, symulacji i survivalu, stworzona przez rosyjskie studio Battlestate Games. Charakteryzuje się ona przede wszystkim wysokim poziom trudności i realizmem. Hunt: Showdown to z kolei wyjątkowe spojrzenie na battle royale w wykonaniu studia Crytek (twórcy serii Crysis).

Battlefield 2042 zapowiada się coraz ciekawiej. Gigantyczne różnice pomiędzy poszczególnymi trybami mogą sprawić, że każdy w strzelance DICE znajdzie coś dla siebie. Premiera gry odbędzie się już 22 października na: PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S.

Więcej informacji na temat Hazard Zone powinniśmy poznać już w tym miesiącu. Mało prawdopodobne jest, że EA pozostanie bez odpowiedzi na zbliżającą się zapowiedź największego konkurenta – Call of Duty: Vanguard.

