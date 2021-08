Battlefield 2042 - poznaliśmy wstępne wymagania sprzętowe na PC

Czy wasz PC będzie wstanie sprostać wymaganiom Battlefield 2042? Sprawdźcie.

fot. Electronic Arts

Electronic Arts wciąż nie ujawniło oficjalnych wymagań sprzętowych Battlefield 2042 na PC. Jednak zbliżające się zamknięte test gry sprawiły, że do sieci "wyciekła" dokładna specyfikacja urządzeń, które będą w stanie "obsłużyć" produkcję studia DICE.

Jak donosi serwis Video Games Chronicle - minimalne i rekomendowane wymagania sprzętowe Battlefield 2042 prezentują się następująco:

BF2042 - Minimalne wymagania sprzętowe na PC:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: AMD FX-8350 lub Intel Core i5 6600K

Karta graficzna: AMD Radeon RX 560 lub NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti z 4 GB pamięci VRAM

RAM: 8 GB

BF2042 - rekomendowane wymagania sprzętowe na PC:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i7 4790

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5600 XT lub NVIDIA GeForce RTX 2060 z 8 GB pamięci VRAM

RAM: 16 GB

Warto jednak pamiętać, że są to jedynie wstępne wymagania sprzętowe, przygotowane z myślą o zamkniętych testach. Do dnia premiery Battlefield 2042 mogą się one jeszcze zmienić, choć nie powinniśmy się spodziewać drastycznych zmian. To co? Wasz PC jest gotowy na strzelankę od DICE? Dajcie nam znać w naszym mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Zobacz również: Call of Duty 2021 - Activision potwierdza datę premiery i platformy

Źródło: videogameschronicle.com