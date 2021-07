Battlefield 2042 - przegląd najlepszych ofert na PC, PlayStation oraz Xbox [13.07.2021]

Battlefield 2042 pojawi się na rynku 22 października. Sprawdźcie, gdzie najtaniej możecie kupić grę od DICE.

Battlefield 2042 to kolejna odsłona jednej z najpopularniejszych gier FPS. Fabuła przeniesie nas w realia fikcyjnego konfliktu, w którego centrum staną dwa supermocarstwa, Rosja oraz USA. Gracze wcielą się w rolę żołnierzy elitarnych jednostek, które zostały wynajęte do walki przez zwaśnione narody.

DICE udostępni nam największe w historii gry mapy, na których równocześnie będzie mogło grać nawet do 128 osób (w przypadku konsol PlayStation 4 oraz Xbox One, będzie to limit 64 graczy). Producent zrezygnował także z kampanii dla pojedynczego gracza, a rozwiązania fabularne mają zostać przeniesione do rozgrywki wieloosobowej, co ma zapewnić całkowicie nowe doświadczenia.

Premiera już 22 października, i z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie najlepszych ofert na zakup gry Battlefield 2042.

Battlefield 2042 - najlepsze oferty przedpremierowe na PC

Battlefield 2042

Battlefield 2042 - najlepsze oferty przedpremierowe na PS4

Battlefield 2042

Battlefield 2042 - najlepsze oferty przedpremierowe na Xbox One

Battlefield 2042

Battlefield 2042 - najlepsze oferty przedpremierowe na PS5

Battlefield 2042

Battlefield 2042 - najlepsze oferty przedpremierowe na Xbox Series X/S

