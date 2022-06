Battlefield 2042 sezon 1 z polskim opertorem! Wszystko co wiemy o nowościach w grze

Electronic Arts planuje sporo nowego kontentu, który już wkrótce zostanie udostępniony graczom.

Spis treści

Wstęp

Battlefield 2042 nie miał najlepszego startu na rynku. Gra spotkała się ze sporą falą krytyki związaną z mnóstwem błędów i niedoróbek, które skutecznie utrudniały graczom zabawę.

Pomimo ogromnego hype'u jaki Electronic Arts zbudowało hucznymi zapowiedziami kolejnej odsłony serii, po 8 miesiącach grania musimy stwierdzić, że nie do końca spełniła ona nasze oczekiwania. Być może, dzięki najbliższej aktualizacji zdecydujemy się na kolejne podejście do tytułu, ale najpierw rzućmy okiem na to co dokładnie czeka nas w pierwszym sezonie Battlefielda 2042.

Zobacz również:

Polski specjalista

Spośród wszystkich nowości najbardziej zaintrygowało nas dodanie do rozgrywki nowej specjalistki, którą będzie polka - Ewelina Lis. Producent opisuje ją jako "strażniczkę gdańska".

Postać ma specjalizować się w wyszukiwaniu pobliskich wrogich uszkodzonych pojazdów, a jej gadżetem będzie wyrzutnia rakiet z pociskami, którymi będziemy mogli sterować. Specjalna umiejętność bohaterki nosi nazwę Armor Hunter, a przypisana jej broń to rakietnica G-84 TGM.

Źródło: Twitter.com / temporyal

Nowości w grze

Kolejny patch wprowadzi również do gry nowe bronie, śmigłowce oraz mapę. Sezon rozpocznie się 9 czerwca.

Zapowiadana przez deweloperów lokacja nosi nazwę Exposure. Zostanie ona osadzona w górzystej Kanadzie, a spokojne otoczenie, w którym się znajdziemy ma kontrastować z dynamiczną rozgrywką znaną z Battlefielda. Do produkcji dodane zostaną również dwa nowe śmigłowce - amerykański Shoshone oraz rosyjski Hannibal - oba wyposażone w technologię stealth.

Źródło: Twitter.com / temporyal

W grze pojawią się także kolejne bronie, a dokładniej kusza Ghostmaker, karabin BSV-M oraz wyrzutnia granatów dymnych.

Electronic Arts zapowiedziało również dodanie nowych przepustek bojowych.