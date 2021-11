Battlefield 2042 - sprawdź, jak zagrać już dzisiaj (Early Access). Nie czekaj na premierę

Choć oficjalna premiera Battlefield 2042 odbędzie się dopiero 19 listopada, to już dzisiaj możecie dołączyć do rozgrywki. Jest na to kilka sposobów, sprawdź jakich.

fot. Electronic Arts

Electronic Arts kontynuuje swoją dziwną politykę „podwójnych premier”. Oznacza to, że choć Battlefield 2042 oficjalnie zadebiutuje dopiero w przyszły piątek – 19 listopada, to w rzeczywistości „właściwa” premiera ma miejsce już dzisiaj – 12 listopada. Jak to możliwe? Otóż właśnie wystartował early access (wczesny dostęp) Battlefield 2042. kto ma do niego dostęp? Jak wcześniej zagrać w Battlefield 2042? Już wyjaśniamy.

Battlefield 2042 Early Access – jak skorzystać

Wczesny dostęp do Battlefield 2042 możecie uzyskać na kilka sposobów.

Zakup edycji złotej bądź ultimate

Pierwszy z nich – najbardziej kosztowny, to zakup gry w wersji „Gold” (złotej) lub „Ultimate”. Niestety, bez względu na wybraną platformę przyjdzie wam za nią zapłacić całkiem sporo.

Battlefield 2042 w EA Play Pro

Jeśli nie chcecie od razu wydawać tak dużej kwoty, a przy okazji jesteście sympatykami twórczości Electronic Arts to możecie zdecydować się na abonament EA Play Pro. Za 59,90 złotych miesięcznie lub 419,90 za cały rok otrzymacie dostęp do bogatej biblioteki gier, w tym wszystkich wydań premierowych. Oznacza to, że w pakiecie tym, oprócz Battlefield 2042 znajdzie się m.in. FIFA 22. Niestety, EA Play Pro jest dostępne jedynie na PC.

Zobacz również:

Battlefield 2042 w EA Play

fot. Electronic Arts

Ostatnim i najtańszym sposobem na skorzystanie z wczesnego dostępu Battlefield 2042 jest abonament EA Play. Jego miesięczny koszt wynosi jedynie 14,99 złotych. W tej cenie otrzymacie dostęp do bogatej biblioteki starszych gier od EA, a także 10-godzinny trial Battlefield 2042. EA Play pozwoli wam zatem na solidne zapoznanie się z grą i podjęcie ostatecznej decyzji, czy warto zainwestować w nią pełną kwotę. Możliwe również, że 10 godzin zabawy wystarczy wam do przyszłotygodniowej premiery. Early access w ramach EA Play pozwoli wam również zachować wszelkie postępy i przenieść je do pełnej wersji Battlefield 2042.

Abonament EA Play jest dostępny zarówno na PC, jak i konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S. Co więcej, sympatycy konsol Microsoftu, którzy korzystają już z usługi Game Pass Ultimate mogą skorzystać z wczesnego dostępu do Battlefield 2042 bez żadnych dodatkowych opłat. EA Play wchodzi bowiem w skład abonamentu.

Jak zatem widać sposobów na rozpoczęcie rozgrywki w Battlefield 2042 już dzisiaj jest całkiem sporo.

Zobacz również: Call of Duty: Vanguard – recenzja. Jest lepiej, ale wciąż daleko do ideału