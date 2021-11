Battlefield 2042 - sprawdź, kiedy będziesz mógł pobrać grę na PC, Xbox i PlayStation

Battlefield 2042 nadchodzi, sprawdź kiedy będziesz mógł pobrać grę, aby jak najlepiej przygotować się do premiery.

fot. Electronic Arts

Do premiery gry Battlefield 2042 dojdzie już w przyszłym tygodniu. Z tej okazji Electronic Arts i studio DICE ujawnili, kiedy gracze będą mogli pobrać grę, aby jak najlepiej przygotować się do jej debiutu.

Battlefield 2042 na Xbox One i Xbox Series X - pre-load i rozmiar gry

Jak ujawnili już wcześniej przedstawiciele DICE, to Xbox Series X/S będzie "główną platformą Battlefield 2042". Oznacza to, że posiadacze konsol Microsoftu mogą liczyć na pewne korzyści. Jedną z nich jest możliwość wcześniejszego pobrania gry. Osoby, które zakupiły Battlefield 2042 w przedsprzedaży, już teraz mogą pobrać pełną wersję gry na konsole Xbox One oraz Xbox Series X/S. W zależności od posiadanego przez was sprzętu, rozmiar gry może się różnić.

Xbox One - 27,60 GB (bez aktualizacji premierowej)

Xbox Series X/S - 51,42 GB (bez aktualizacji premierowej)

Battlefield 2042 na PlayStation 4 i PS5 - data wcześniejszego pobierania i rozmiar gry

Choć to Xbox jest faworyzowanym przez twórców Battlefield 2042 sprzętem, to i posiadacze konsol PlayStation nie będą musieli długo czekać na możliwość wcześniejszego pobrania gry. W przypadku PlayStation 4 i PS5 pre-load BF2042 zostanie uruchomiony o północy 10 listopada. Rozmiar gry na sprzęcie Sony wyniesie:

PS4 - 30 GB (bez aktualizacji premierowej)

PS5 - 42,717 GB (bez aktualizacji premierowej)

Battlefield 2042 na PC - rozmiar i pre-load

Najpóźniej Battlefield 2042 pobiorą gracze, którzy wybrali wersję na PC. Pre-load wystartuje bowiem dopiero 10 listopada o godzinie 19:00 czasu polskiego. Niestety wciąż nie wiemy, ile dokładnie wyniesie rozmiar gry na komputerach. Spekuluje się, że będzie to największa wersja gry i gracze będą musieli pobrać nieco poniżej 100 GB danych.

Premiera Battlefield 2042 oficjalnie odbędzie się 19 listopada na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X oraz Xbox Series S.

