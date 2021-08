Battlefield 2042 - wersja na PC w cieniu konsol Xbox Series. PS5 z problemami

Battlefield 2042 jest obecnie intensywnie testowany przez pierwszych graczy. Niestety, okazuje się, że nie wszystkie wersje gry są sobie równie. Powodów do narzekań nie będą mieli tylko posiadacze konsol Xbox Series.

Battlefield 2042 (fot. Electronic Arts / DICE)

Wielkie testy Battlefield 2042 już się rozpoczęły. „Garstka” wybranych graczy ma już od kilku dni okazję toczyć walki na wirtualnych polach bitew. Jako pierwsi do rywalizacji przystąpili gracze PC-towi. W miniony weekend dołączyli do nich posiadacze konsol Xbox.

Jak donosi Tom Henderson – leakster, który specjalizuje się w dostarczaniu nam zakulisowych informacji na temat licznych gier (w szczególności związany jednak z seriami Call of Duty i Battlefield), wersja przeznaczona na konsole Xbox Series działa „znacznie płynniej” niż wersja na PC. Z pewnością jest to nie lada zaskoczenie, bowiem to właśnie gracze na PC najczęściej mogą się pochwalić najlepszą wydajnością w multiplatformowych tytułach. Możliwe jednak, że ma to również związek z wcześniejszymi informacjami ujawnionymi przez Electronic Arts. Przedstawiciele amerykańskiego producenta podkreślali już wielokrotnie, że to właśnie konsole Xbox Series będą „oficjalnym sprzętem” Battlefield 2042. Ostatecznie, należy też pamiętać, że jest to jeszcze wczesna wersja gry i do dnia premiery wiele może się zmienić.

Co z wersją gry na PlayStation 5 zapytacie? Cóż, nie mamy najlepszych wieści dla sympatyków konsol Sony. W skutek niespodziewanego „krytycznego problemu” testy na PlayStation zostały odwołane. O co dokładnie chodziło? Tego niestety nie wiemy.

Battlefield 2042 zadebiutuje 22 października na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S.

