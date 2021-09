Battlefield 2042 – wymagania, premiera, gameplay. Wszystko co wiemy [Aktualizacja 16.09.2021]

Jedna z największych premiera tego roku - Battlefield 2042, nadchodzi. Sprawdź, co już wiemy na temat najnowszej odsłony kultowej serii FPS-ów.

Battlefield 2042 – najważniejsze elementy, nowości i zmiany

Od 9 czerwca wiemy już oficjalnie, że szósta pełnoprawna odsłona cyklu Battlefield nosić będzie podtytuł „2042”. Akcja gry przeniesie nas do niedalekiej przyszłości, w której to doszło konfliktu zbrojnego pomiędzy USA a Rosją. Na graczy czekają największe mapy w historii, rozbudowane tryby rozgrywki, next-genowa oprawa audio-wizualna i wiele więcej.

fot. EA

Battlefield 2042 bez trybu dla jednego gracza. Kampania w odcinkach

Akcja Battlefield 2042 toczy się zaledwie 21 lat w przyszłości, więc dostępna w grze technologia nie jest jeszcze zbyt odległa od tego co znamy i lubimy: drony, psy-roboty itp. Niestety, tym razem nie dostaniem pełnoprawnej kampanii dla jednego gracza. Zamiast tego, historia gry będzie stale rozwijana w trybie multiplayer (najprawdopodobniej w stylu Fortnite czy CoD: Warzone). Jej początkowy zarys nie przedstawia się zbyt intrygująco więc raczej wątpliwe jest, aby studio DICE przykładało to tego większą uwagę. W Battlefield 2042, z powodu globalnego ocieplenia, wiele państw świata upadło, pozostawiając dużą część populacji Ziemi bezpaństwowcami. Utworzyli oni elitarne armie najemników, którzy teraz walczą w imieniu USA lub Rosji (dwóch mocarstw, którym udało się przetrwać). Bez kampanii dla jednego gracza, dalszą historię mamy poznać dzięki sezonowym aktualizacjom. Te będą pojawiać się regularnie, a towarzyszyć im będą przepustki sezonowe (Battle Pass). Gracze mogą liczyć m.in. na nowe elementy do personalizacji postaci i broni, nowe gadżety oraz „narzędzia zagłady”, jak i kolejne rozdziały historii.

fot. EA

Battlefield 2042 jako 3 gry w 1, ale tylko online

Studi DICE ujawniło już, że w dniu premiery czekają na nas trzy ogromne tryby rozgrywki: All-Out Warfare, Hazard Zone oraz trzeci, o którym wciąż nie wiemy zbyt wiele. Pierwszy z nich o połączenie znanych trybów Conquest oraz Breakthrough i pozwoli nam na starcia 128 graczy jednocześnie (tylko PC, Xbox Series X/S oraz PS5), na największych mapach w historii gry. Hazard Zone ma z kolei zaoferować coś fanom mniejszych, taktycznych starć. Tryb ten skupiać się będzie na starciach niewielkich drużyn, które będą musiały podjąć „wysokie ryzyko”, aby odnieść sukces. Sugeruje się, że rozgrywka w Hazard Zone może być inspirowana grą Escape from Tarkov. Na temat ostatnie trybu zabawy wciąż wiemy niewiele, poza tym, że pracuje nad nim dedykowany mu zespół - DICE LA. Oznacza to, że i w tym przypadku możemy liczyć na rozbudowaną i ciekawą rozgrywkę. Sugeruje się, że może to być autorska wariacja DICE na temat gatunku battle royale. Co ciekawe, twórcy gry zaprzeczyli, że trybu w tym stylu pojawi się w grze, jednak możliwe, że mieli na myśli klasyczne przedstawienie battle royale.

Aktualizacja 26.07.2021

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, podczas EA Play Live 2021, studio DICE ujawniło trzeci i (na razie) ostatni tryb zabawy w Battlefield 2042. Portal - bo tak brzmi nazwa modułu przygotowanego przez zespół Ripple Effect (DICE LA) pozwoli nam na szaloną zabawę, która połączy ze sobą najlepsze i najbardziej kultowe odsłony serii Battlefield. Gracze będą mogli nie tylko rywalizować na kultowych mapach, ale również nic nie stanie na przeszkodzie, aby na jednej mapie walczyli ze sobą żołnierze z czasów drugiej wojny światowej i ich futurystyczne odpowiedniki z 2042 roku. Jak prezentuje się tryb Portal w akcji możecie zobaczyć na poniższym zwiastunie.

Wieloletni sympatycy cyklu z pewnością ucieszy jeszcze jedna wiadomość - do Battlefield 2042 trafią kultowe mapy z poprzednich odsłon. Pełna lista dostępny lokacji w BF2042 prezentuje się następująco:

El Alamein (Battlefield 1942)

Battle Of The Bulge (Battlefield 1942)

Arica Harbor (Battlefield: Bad Company 2)

Valparaiso (Battlefield: Bad Company 2)

Caspian Border (Battlefield 3)

Noshahr Canals (Battlefield 3)

Kosmodrom (Battlefield 2042)

Klepsydra (Battlefield 2042)

Kalejdoskop (Battlefield 2042)

Manifest (Battlefield 2042)

Wrakowisko (Battlefield 2042)

Rozłam (Battlefield 2042)

Odnowa (Battlefield 2042)

Aktualizacja 17.08.2021

Trzecim tryb, który obok All-Out Warfare i Portal trafi do Battlefield 2042 jest Hazard Zone. Niestety, na jego temat nie mam zbyt wielu oficjalnych informacji. Twórcy gry ujawnili do tej pory jedynie, że będzie to „trzymające w napięciu doświadczenie, które łączy w sobie emocjonującą rozgrywkę z tym, co najlepsze w rozległych mapach Battlefield”. Nieco światła na tryb Hazard Zone rzucił Temporyal - doświadczony leakster. Jak twierdzi, dotarł on do informacji, z których wynika, że w Hazard Zone dostrzeżemy wyraźnie inspiracje takimi grami jak: Escape from Tarkov czy Hunt: Showdown. Rozgrywka w Hazard Zone ma być połączeniem PvP i PvE. Zadaniem graczy będzie zdobycie określonych „łupów” i dotarcie z nimi do punktu ekstrakcji. W drodze do celu będą oni jednak musieli walczyć zarówno z innymi graczami, jak i wrogim SI. Po udanym zakończeniu meczu gracze mogą zachować swoje łupy na przyszłe mecze lub sprzedać je innym graczom. Jest to o tyle istotne, że kiedy polegniecie w boju to stracicie wszystkie osiągnięte postępy, łącznie z posiadanym ekwipunkiem. Więcej informacji na temat Hazard Zone powinniśmy otrzymać już niebawem.

Klasy postaci zostaną zastąpione przez "Specjalistów"

W Battlefield 2042 zapomnijcie o klasycznych klasach postaci. Studio DICE postanowiło nieco odświeżyć ten wysłużony już koncept i wprowadzi do swojej najnowszej gry „specjalistów”. Będą to unikatowi bohaterowie każdy z własną historią i specjalnymi umiejętności (na wzór operatorów z RS: Siege). Kolejne postacie będą regularnie trafiać do gry, w ramach sezonowych aktualizacji. Póki co DICE ujawniło czterech „specjalistów”:

Wikus "Casper" Van Daele – klasa: zwiadowca, kraj pochodzenia: RPA

Webster Mackay – klasa: szturmowiec, kraj pochodzenia: Kanda

Maria Falck – klasa: wsparcie, kraj pochodzenia: Niemcy

Pyotr "Boris" Guskovsky – klasa: inżynier, kraj pochodzenia: Rosja

fot. EA

Największe mapy w historii, zmienne warunki pogodowe, nowe sposoby eksploracji

Zdaniem przedstawicieli studia DICE, Battlefield 2042 to ich najbardziej ambitny projekt w historii. Wiemy już, że na mapach będzie mogło walczyć nawet 128 graczy, którzy bez problemu będą mogli korzystać z licznych pojazdów (zarówno lądowych, jak i powietrznych). Okazuje się jednak, że nie tylko wrodzy żołnierze będą czyhać na nasze życie. W takcie rozgrywki pojawiać się będą anomalie pogodowe, które w znacznym stopniu wpłyną na rozgrywkę. W tym celu każdą mapę zaprojektowano tak, aby zapewniała jak najlepsze wrażenia podczas zabawy. Nowe miejscówki mają być nie tylko ogromne, ale również „żywe”. Realizmu ma im dodać jeszcze nowy system zniszczeń, który pozwoli na zniszczenie całych budynków (w tym „wieżowców”).

fot. EA

Aktualizacja 22.07.2021

Studio DICE potwierdziło, że do gry trafią również "klasyczne mapy ze starszych odsłon serii". Gracze rozwiązali jedną z zagadek pozostawionych przez twórców i dzięki temu udało im się dowiedzieć, że kultowa mapa z Battlefield: Bad Company 2 - Valparaiso, trafi również do Battlefield 2042. Najprawdopodobniej rzeczona mapa będzie dostępna w nieujawnionym jeszcze trybie rozgrywki, nad którym pracuje studio Ripple Effect (DICE LA).

Battlefield 2042 - gameplay i zwiastun

Battlefield 2042 otrzymał jak na razie jeden efektowny zwiastun, który pokazuje główny zamysł rozgrywki w grze.

DICE pokazało nam również pierwszy gameplay z produkcji, który pokazuje nam rywalizację w trybie All-Out Warfare.

Battlefield 2042 – premiera i platformy

Premiera gry Battlefield 2042 odbędzie się 19 listopada tego roku na wszystkich wiodących platformach: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X oraz Series S. Warto jednak pamiętać, że poszczególne wydania będą się od siebie dość mocno różnić. Posiadacze konsol ósmej generacji (PS4, Xbox One) będą musieli pogodzić się z gorszą oprawą graficzną i z maksymalną obsługą 64 graczy na jednej mapie. Tylko PC i konsole nowej generacji pozwolą na jednoczesną zabawę 128 użytkowników.

Battlefield 2042 – wymagania na PC

Przedstawiciele Electronic Arts i DICE nie ujawnili jeszcze oficjalnych wymagań sprzętowych Battlefield 2042 na PC. Jednak dzięki pierwszym testom gry dowiedzieliśmy się, jakim sprzętem musieli dysponować gracze, aby komfortowo bawić się w najnowszą odsłonę serii Battlefield. Należy jednak pamiętać, że ostateczne wymagania na PC mogę się do dnia premiery nieco zmienić.

Minimalne wymagania Battlefield 2042 na PC:

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i5 6600K / AMD FX-8350

RAM: 8 GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 560 lub Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Rekomendowane wymagania BF 2042 na PC:

OS: Windows 10 (64-bit)

Procesor: Intel Core i7 4790 / AMD Ryzen 5 3600 or equivalent

RAM: 16GB

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5600 XT lub Nvidia GeForce RTX 2060

Aktualizacja 1 - Crossplay w Battlefield 2042 będzie dostępny na wszystkich platformach, ale...

Studio DICE ujawniło kolejne szczegóły na temat Battlefield 2042. Jak się właśnie dowiedzieliśmy, już w dniu premiery zostanie uruchomiona funkcja crossplay, która pozwoli graczom z różnych platform rywalizować ze sobą na wirtualnych polach bitew. Niestety, Crossplay nie będzie wspólnych dla wszystkich urządzeń, na których pojawi się gra. Twórcy utworzą dwie oddzielne grypy. W pierwszej rywalizować będą posiadacze PS5, Xbox Series X/S oraz PC. W drugiej natomiast właściciele PS4 i Xbox One. Co istotne, opcję wspólnej zabawy pomiędzy platformami będzie można wyłączyć.

Aktualizacja 2 - W Battlefield 2042 boty będą stałym elementem rozgrywki - dla dobra graczy

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów BF 2042 jest obecność botów, które będą w rozgrywkach sieciowych zastępować graczy. Twórcy gry tłumaczą, że wszystko to dla dobra graczy, aby w każdym z trybów "czuć", że pole bitwy wypełnione jest przeciwnikami, nawet w sytuacjach gdy będzie brakować "żywych rywali". Pomysł ten nie do końca przypadł sympatykom serii do gustu, dlatego też przedstawiciele DICE postanowili bardzo szybko przedstawić nam dokładne informacje na temat funkcjonowania botów w grze.

Na początek trzeba zaznaczyć, że boty będą integralnym elementem produkcji, a gracze nie będą mogli w żaden sposób ich wyłączyć. Ich głównym zadaniem jest "wypełnienie" świata gry za pomocą SI gdy na mapach zabraknie graczy. Jak się jednak okazuje nie będzie to ich jedyna rola. Boty pojawią się w trzech trybach rozgrywki w Battlefield 2042:

Wieloosobowym, gdzie żołnierze SI będą wykorzystywani do wyrównania sił poszczególnych drużyn. "Żywi gracze" zawsze będą mieć pierwszeństwo przed botami

Współpracy, w której to razem z drużyną będziemy mogli stanąć na przeciw siłom kontrolowanym przez SI.

Solo - w przypadku chęci rozwoju swoich umiejętności, będziemy mogli trenować z botami.

Jak zatem widać boty będą mogły nam pomóc również w szlifowaniu naszym umiejętności albo posłużą jako "mięso armatnie", gdy będziemy chcieli wspólnie ze znajomymi zabawić się w trybie współpracy.

Aktualizacja 3 - Battlefield 2042 zaoferuje mnóstwo dodatkowej zawartości po premierze

Electronic Arts nie ukrywa, że chce intensywnie i długo wspierać Battlefield 2042. Niestety, nie otrzymaliśmy jeszcze zbyt wielu konkretów na temat dalszego wsparcia tytułu. Od czego jednak są leaksterzy? Niezawodny Tom Henderson (szczegółowo przewidział m.in. zawartość i wygląda nowego Battlefielda), poinformował, że dotarł do informacji, z których wynika, że już pierwszy sezon Battlefield 2042 zaoferuje graczom mnóstwo nowej zawartości. Na co dokładnie możemy liczyć podczas każdej sezonowej aktualizacji? Jest tego całkiem sporo:

Jeden nowy specjalista lub specjalistka

Dwie nowe mapy

Dwie mapy do trybu Portal

Aktualizacja trybu Strefa Zagrożenia (rozszerzenie historii gry)

6-8 nowych broni do każdego trybu

2-3 nowe pojazdy do każdego trybu

100 poziomów Sezonów

Warto przy tym podkreślić, że cała powyższa zawartość będzie darmowa dla wszystkich graczy! Oczywiście będzie możliwość wykupienia przepustki sezonowej premium, ale wówczas otrzymały głównie kosmetyczne bonusy w grze. Trzeba przyznać, polityka EA w ostatnich miesiącach zmieniła się diametralne od tego, do czego przywykliśmy. Amerykański producent nadal zamierza stawiać na rozbudowane historie dla jednego gracza (Dragon Age 4, nowy Mass Effect, Dead Space remake), a przy tym oferuje uczciwy, jasny i klarowny model płatności w swoich sieciowych produkcjach. Póki co pozostaje nam jedynie bić brawo, oby tak dalej.

Aktualizacja 4 - Poznajcie Battlefield 2042 Exodus - EA ma nowy pomysł na opowiadanie historii

Jak już dobrze wiemy Battlefield 2042 nie będzie posiadać klasycznej kampanii dla jednego gracza. Nie oznacza to jednak, że w najnowszej odsłonie cyklu od studia DICE zabraknie ciekawej historii, zmieni się po prostu sposób narracji. Twórcy gry ujawnili już, że fabuła Battlefield 2042 będzie stale rozwijana - jak w dobrym serialu. W dniu premiery otrzymamy zatem pierwszy odcinek, a kolejne będą trafiać do gry w ramach sezonów (w formie darmowych aktualizacji). Podobny schemat wykorzystują inne popularne produkcje sieciowe jak Fortnite czy Call of Duty Warzone. EA ma jednak zamiar pójść krok dalej i chce rozbudować świat oraz uniwersum BF2042 w innych formatach.

Amerykański producent zapowiedział właśnie premierę krótkometrażowego filmu/animacji - Battlefield 2042 Exodus. Z dotychczasowego opisu materiału wiemy jedynie, że zaprezentuje on nam wydarzenia, które doprowadziły do otwartej wojny pomiędzy mocarstwami w 2042 roku. Czy "Exodus" będzie jednorazowym "strzałem" EA? Jest to mocno wątpliwe. Możliwe, że i w tym wypadku twórcy wzorowali się na konkurencji. Studio Respawn Entertainment - twórcy Apex Legends, również regularnie upubliczniają animacje, które przedstawiają nowych bohaterów, wydarzenia i historie z wykreowanego przez siebie uniwersum. Jeśli Exodus przypadnie graczom do gustu, to śmiało możemy założyć, że to zaledwie początek cyklu animacji od studia DICE.

Premiera Battlefield 2042 Exodus odbędzie się już 12 sierpnia o godzinie 17:00 czasu polskiego. Wszyscy chętni będą mogli obejrzeć materiał na oficjalnym kanale serii Battlefield w serwisie YouTube.

Aktualizacja 5 - Poznaliśmy wstępne wymagania sprzętowe Battlefield 2042 na PC i datę startu zamkniętych beta testów

Według redakcji serwisu Video Games Chronicle już w przyszłym tygodniu odbędą się pierwsze testy Battlefield 2042. Dostęp do nich będzie mocno ograniczony, śmiało możemy założyć, że dostęp do nich będzie mieć "garstka" dziennikarzy, zawodowych graczy i streamerów. Między 12 a 15 sierpnia ma się odbyć sześć sesji testowych - pięć trwających po trzy godziny i jedna trwająca dziewięć godzin. Przy okazji, poznaliśmy również wstępne wymagania sprzętowe Battlefield 2042 na PC, a prezentują się one następująco:

BF2042 - Minimalne wymagania sprzętowe na PC:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: AMD FX-8350 lub Intel Core i5 6600K

Karta graficzna: AMD Radeon RX 560 lub NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti z 4 GB pamięci VRAM

RAM: 8 GB

BF2042 - rekomendowane wymagania sprzętowe na PC:

System operacyjny: Windows 10 64-bit

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 lub Intel Core i7 4790

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5600 XT lub NVIDIA GeForce RTX 2060 z 8 GB pamięci VRAM

RAM: 16 GB

Warto przy tym podkreślić, że wciąż nie są to oficjalne wymagania sprzętowe gry. Takich EA jeszcze nie ujawniło. Śmiało możemy jednak założyć, że powyższa specyfikacja nie będzie mocno odbiegać od ostatecznych (i oficjalnych) wymagań na PC.

Aktualizacja 6 - Xbox Series X/S to "oficjalne" konsole Battlefield 2042, co to oznacza?

Electronic Arts i studio DICE ujawnili, że najnowsze konsole Microsoftu będą oficjalnymi urządzeniami Battlefield 2042. Nie oznacz to jednak, że nadchodząca odsłona kultowych FPS-ów pojawi się na wyłączność konsol Xbox Series, jak dobrze wiemy gra zawita również na PS4 oraz PlayStation 5. Partnerstwo pomiędzy EA i Microsoftem może sugerować jednak, że gracze Xbox otrzymają ekskluzywną zawartość w grze, a może również lepiej zoptymalizowaną wydajność.

Aktualizacja 7 - Battlefield 2042 Exodus jest już dostępny

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Electronic Arts i studio DICE zaprezentowali nam wreszcie film krótkometrażowy - Battlefield 2042 Exodus. Przedstawia on historię początku konfliktu pomiędzy mocarstwami, co ostatecznie doprowadziło do globalnej wojny w 2042 roku. Całość trwa niespełna 10 minut i prezentuje się rewelacyjnie. Jeśli macie wolną chwilę to rozsiądźcie się wygodnie w fotelu i podziwiajcie.

Aktualizacja 8 - Poznaliśmy listę broni krótkich i do walki wręcz w BF2042

Znany leakster i dataminer - Temporyal, dotarł do kolejnych ciekawych informacji związanych z Battlefield 2042. W plikach z grą znalazł on dane kilku modeli broni krótkich, z których będziemy mogli skorzystać podczas zmagań w BF2042. Co więcej, okazuje się, że wśród broni biały znajdą się nie tylko różnego rodzaju noże, ale również maczeta czy krótki miecz (wakizashi).

Oczywiście należy pamiętać, że nie jest to kompletna lista dostępnych w grze podręcznych broni. Informator podkreśla również, że wielce prawdopodobne, iż oryginalne nazwy zostaną w grze zastąpione innymi oznaczeniami, a ich wygląd może otrzymać nieco bardziej "futurystyczny sznyt".

Aktualizacja 9 - Data premiery BF 2042 przesunięta

Nie mamy najlepszych wieści dla osób wyczekujących październikowej premiery Battlefield 2042. Studio DICE, wraz z wydawcą tytułu - Electronic Arts, poinformowali dzisiaj o konieczności przesunięcia premiery BF 2042. Na szczęście "obsuwa" nie jest duża. Do tej pory Battlefield 2042 miał trafić na sklepowe półki 22 października tego roku. Nowa data premiery to z kolei 19 listopada 2021. Oznacz to, że na grę poczekamy dłużej o niecały miesiąc. Skąd taka decyzja deweloperów? Okazało się wszystkiemu winna jest pandemia koronawirusa. COVID-19 nie daje za wygraną i choć twórcy mieli nadzieję na powrót do pracy stacjonarnej, to okazało się, że zmuszeni są kontynuować rozwój gry w formie zdalnej. Wszystko to sprawiło, że zespół potrzebuje dodatkowe miesiąca na wyłapanie wszystkich błędów i poprawienie optymalizacji.

