Battlefield 2042 zostanie zdominowany przez boty? Twórcy wyjaśniają

Boty będą odgrywać istotną role w Battlefield 2042. Czy pola bitew zostaną przez nie zdominowane? Studio DICE wyjaśnia.

fot. EA / DICE

Po latach oczekiwań, seria Battlefield powraca. Studio DICE zdążyło nam już pokazać pierwszy zwiastun, a także pierwszy gameplay z produkcji. Jednym z najmocniej promowanych elementów Battlefield 2042 są ogromne mapy, na których będzie mogło rywalizować nawet 128 graczy. Choć brzmi to wszystko wspaniale, to coraz częściej pojawiają się obawy, co do skuteczności tego rozwiązania.

Coraz częściej pojawiają się pytania odnośnie potyczek, na których nie będzie 128 graczy już od pierwszej minuty. Czy zaburzy to balans rozgrywki? Czy ogrom map nie sprawi, że gracze będą mieli problem ze znalezieniem przeciwników, a epickie starcia skończą się na zwiastunach? DICE ma pomysł na rozwiązanie tych problemów, o czym poinformowało w wywiadzie dla serwisu The Verge.

W razie braku odpowiedniej liczby graczy w danym meczu, Battlefield 2042 będzie wyposażony w system botów. To właśnie one uzupełnią pulę zawodników biorących udział w starciu. Co interesujące, w jednej rozgrywce boty mogą stanowić nawet połowę wszystkich uczestników!

Battlefield 2042 będzie traktował ludzi priorytetowo, więc możliwe, że w godzinach szczytu nie natkniecie się na żołnierzy SI. Jednakże, w zależności od regionu i platformy, na jednej mapie mogą się pojawić nawet 64 boty - DICE.

Battlefield 2042 zadebiutuje 22 października 2021 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X / S.

