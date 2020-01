Battlefield 5: W głąb dżungli - ujawniono zawartość VI rozdziału gry

Studio DICE ujawniło dzisiaj szczegóły najnowszego rozdziału Battlefield 5. Na graczy czeka nowa mapa, bronie i wiele więcej.

Battlefield 5 jest już z nami niemal 1,5 roku. Najnowsza odsłona serii FPS-ów od studia DICE miała swoje lepsze i gorsze momenty, ale zespół odpowiedzialny za grę cały czas ją wspiera. Najlepszym tego dowodem jest zapowiedziany dzisiaj, już szósty rozdział produkcji, który zaoferuje graczom mnóstwo nowej zawartości.

Przede wszystkim, Battlefield 5: W głąb dżungli przyniesie nam nowe miejsce zmagań, a będą to Wyspy Salomona. Pokryty gęstą roślinnością obszar, nie tylko prezentuje się znakomicie, ale pozwoli graczom na stosowanie niecodziennych taktyk i strategii. Oprócz tego do gry zawitają nowe bronie, dla klas wsparcia będzie to ręczny karabin maszynowy - Type 11, oraz strzelba model 37. Szturmowcy otrzymają do swojej dyspozycji karabin M2 oraz bazookę - M1A1. Wśród dostępnych gadżetów pojawi się również nowy rodzaj min.

To jednak nie wszystko, rozdział 6 Battlefield 5 wprowadzi również trzy nowej elitarne skórki postaci: Misaki Yamashiro, Steve'a Fishera oraz Akira Sakamoto. Każda z nich charakteryzować będzie się nie tylko unikalnym wyglądem, głosem i zachowaniem, ale również bronią do walki wręcz.

Oczywiście nie zabraknie również nowych skórek broni, emblematów, strojów i innych elementów do personalizacji postaci.

Battlefield 5: W głąb dżungli zadebiutuje już 6 lutego. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji spróbować swoich sił w najnowszej odsłonie serii, to teraz macie ku temu doskonały powód. Battlefield 5 jest dostępny na PC, PlayStation 4 i Xbox One.

źródło: Electronic Arts