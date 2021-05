Battlefield 6 - EA potwierdza datę prezentacji gry

Po licznych plotkach i spekulacjach przyszła pora na oficjalny komunikat. Electronic Arts ujawniło, kiedy możemy spodziewać się prezentacji Battlefield 6.

Battlefield 6 to ostatnio wyjątkowo gorący temat. Już w zeszłym tygodniu spekulowano, że lada moment pojawi się pierwszy zwiastun produkcji. Wczoraj "oliwy do ognia" dodali muzycy z 2WEI, którzy ujawnili, że jeszcze w tym tygodniu zadebiutują dwa zwiastuny do gier z ich utworami. Jedną z nich miał być właśnie Battlefield 6.

Twórcy gry - studio DICE, postanowili dłużej nie torturować graczy i na Twiterze oficjalnie ujawnili datę prezentacji Battlefield 6 - choć trzeba przyznać, że zrobili to w dość nietypowy sposób.

Words that rhyme with Soon:



June

— Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

Powyższa rymowanka nie pozostawia żadnych złudzeń najnowszą produkcję DICE zobaczymy dopiero w czerwcu. Twórcy swoją nietypową zapowiedzią ucięli tym samym wszystkie plotki.

Kiedy dokładnie możemy spodziewać się prezentacji Battlefield 6? Tego niestety nie wiemy. W dniach 12 - 15 czerwca odbędą się targi E3 2021, ale Electronic Arts już zapowiedziało, że w tym roku nie pojawi się na wydarzeniu. Możliwe zatem, że "Elektronicy" będą chcieli uprzedzić konkurencję i jeszcze przed targami pokazać nam Battlefielda nowej generacji.

Przypomnijmy Battlefield 6 ma nam zaoferować nie tylko ogromne bitwy (64 vs 64 graczy), ale również również zaawansowany system zniszczeń oraz naturalne katastrofy pogodowe.

