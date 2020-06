Battlefield 6 - akcja gry zostanie przeniesiona do współczesności

Mamy dobre wieści dla sympatyków serii Battlefield, za sprawą najnowszej odsłony seria może powrócić do teraźniejszości.

Choć na premierę Battlefield 6 będziemy musieli jeszcze długo poczekać, to do sieci trafiają już pierwsze informacje na temat gry. Leakster Tom Henderson, który wcześniej idealnie przewidział m.in. premierę i zawartość Call of Duty: Modern Warfare, zdradził, że akcja gry Battlefield 6 zostanie przeniesiona do współczesności. Co ciekawe, na informacje Hendersona odpowiedział zawsze dobrze zorientowany w branżowych tajemnicach dziennikarz serwisu Venturebeat - Jeff Grubb, który potwierdził wersję leakstera.

Z ujawnionych dotąd informacji wiemy, że nowa odsłona serii Battlefield zadebiutuje najwcześniej w 2021 roku i będzie ona dostępna wyłącznie na konsolach nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X. Gra korzystać będzie z najnowszej wersji silnika Frostbite.

Powyższe informacje z pewnością ucieszą wieloletnich fanów serii, którzy od lat domagają się powrotu do teraźniejszości. Niestety, to wszystko co na razie wiemy na temat Battlefield 6. Już w przyszłym tygodniu (19 czerwca) odbędzie się konferencja EA Play Live 2020, możliwe że podczas niej poznamy pierwsze szczegóły na temat gry studia DICE.

źródło: dsogaming.com