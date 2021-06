Battlefield 6 – data premiery, zwiastun, rozgrywka. Wszystko co chcesz wiedzieć [07.06.2021]

Premiera Battlefield 6 coraz bliżej. Sprawdź, co już wiemy na temat kolejnej odsłony kultowej serii FPS.

Spis treści

Battlefiled 6 powstaje – to wiemy już od kilku miesięcy. Zarówno Electronic Arts, jak i studio DICE nie ukrywają, że choć do oficjalnej prezentacji gry jeszcze nie doszło, to ta już powstaje. Jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych serii FPS wraca do nas po kilku latach przerwy. Co tym razem szykuje dla nas DICE? Czy otrzymamy pierwszego, pełnoprawnego shootera nowej generacji? Przekonajcie się sami.

Battlefield 6 – co już wiemy

Battlefield 6 powstaje już od kilku lat, co nie jest wielkim zaskoczeniem, po raz kolejny będziemy meli do czynienia z pierwszoosobowym shooterem. Akcja gry najprawdopodobniej przeniesie nas do współczesności i zaprezentuje nam fikcyjny konflikt pomiędzy USA i Rosją. Co będzie powrotem do sprawdzonej formuły z wydanego w 2013 roku Battlefield 4.

Tom Henderson - doświadczony i szanowany leakster, dotarł do informacji, z których wynika, że Battlefield 6 będzie "delikatnym" rebootem całego cyklu. Potwierdza to również wypowiedź, której udzielił Andrew Wilson - CEO Electronic Arts. Ujawnił on, że "cykl ma powrócić do swoich korzeni i rozgrywki skupionej na wojennym klimacie".

Battlefield 6 – rozgrywka

Wiemy już, że Battlefield 6 ma powrócić do „korzeni serii”, nie oznacza to jednak, że zabraknie stosownych nowości i zmian. Andrew Wilson ujawnił, że nowa odsłona serii Battlefield, już w dniu premiery ma "w pełni wykorzystać potencjał konsol nowej generacji". Co więcej, w starciach ma wziąć udział "więcej graczy niż kiedykolwiek wcześniej". Wcześniej spekulowano, że podczas rozgrywki weźmie udział nawet 128 graczy (64 na 64).

Gra w pełni wykorzysta możliwości konsol nowej generacji, aby ożywić masywne, wciągające bitwy, w których weźmie udział więcej graczy niż kiedykolwiek wcześniej. Kolejna odsłona Battlefielda, zawierająca mapy o niespotykanej dotąd skali, przenosi wszystkie elementy destrukcji, walki pojazdów i broni, z których znana jest ta seria, na zupełnie inny poziom - Andrew Wilson, Electronic Arts.

To jednak nie wszystko. Battlefield 6 ma nam zaoferować również niespotykany dotąd system zniszczeń, który jeszcze bardziej zwiększy realizm rozgrywki i pozwoli - dosłownie - zrzucić wrogom sufit na głowę. Jednym z kluczowych elementów rozgrywki będą również naturalne katastrofy pogodowe, które mają w znaczący sposób wpływać na świat gry i zmagania graczy.

Electronic Arts ma zamiar długo wspierać Battlefield 6, dlatego też do gry najprawdopodobniej trafi wiele elementów pozwalających na personalizację naszych awatarów i broni. Przy czym niektóre z nich mogą być nieco "szalone" i porządnie zaskoczyć najbardziej zatwardziałych fanów serii.

Battlefield 6 – zwiastun i gameplay

Wszystko wskazuje na to, że już tej wiosny otrzymamy pierwszą oficjalną zapowiedź i prezentację nowej odsłony serii Battlefield. Studio DICE w żartobliwy sposób ujawniło, że oficjalna prezentacja gry odbędzie się w czerwcu.

Words that rhyme with Soon:



June

Boom — Battlefield (@Battlefield) May 10, 2021

W sieci pojawiły się nawet krótkie materiały, które zdradzają, co zobaczymy na pierwszym zwiastunie. Według wspomnianego już Toma Hendersona, trailer ujawniający najnowszą odsłonę serii umiejscowiony będzie na ogromnej, bezludnej wyspie. Ta sama wyspa ma być również jedną z map dostępnych w grze. W materiale pojawi się również zwiastun istotnego elementu związanego z rozgrywką, a mianowicie wydarzenie związane z tornadem bądź burzą.

Battlefield 6 - kadr z nadchodzącego trailera

Battlefield 6 – data premiery i platformy

Andrew Wilson, ujawnił, że studio DICE znakomicie radzi sobie z produkcją nowej gry z cyklu i już niebawem otrzymamy pierwsze konkrety. Co więcej, zdradził on, iż tegoroczna premiera nowego Battlefielda jest niezagrożona.

Lider EA wskazał nawet orientacyjną datę debiutu Battlefield 6. Najnowsza produkcja studia DICE zadebiutuje w okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 roku. Śmiało możemy założyć, że gra trafi do nas w okresie świątecznym, czyli w okolicach listopada bądź grudnia.

Choć włodarze Electronic Arts niejednokrotnie podkreślali jak ważną rolę w rozwoju Battlefield 6 odgrywa nowa generacja konsol (PS5, Xbox Series X), to jak się okazuje gra trafi również na PlayStation 4 i Xbox One.

Dyrektor generalny EA zapewnił, że gracze nie powinni mieć powodów do obaw i wszystkie wersje gry będą niezwykle dopracowane.

Miałem wielkie szczęście dorastać w tej firmie i budować gry na wiele generacji i myślę, że jeśli pomyślimy o infrastrukturze wokół naszego zespołu Frostbite, naszych zespołów usług cyfrowych i naszych zespołów od gier, to mamy do czynienia z niewiarygodnym doświadczeniem w wydobywaniu wszystkiego co najlepsze z konsol poprzedniej generacji, zapewniając, że nawet gdy przechodzimy na następną generację, wydobywamy coraz więcej z platform starej generacji, a więc te gry będą wyglądać świetnie - Andrew Wilson, EA.

Podobnego zdania jest Blake Jorgensen - szef finansowy EA, który stwierdził, że Battlefield 6 będzie "świetnie wyglądać" na PS4 i Xbox One i "jeszcze bardziej spektakularnie" na nowych konsolach.

W zapewnienia producentów wierzy Tom Henderson, którego źródła donoszą, że nie powinniśmy obawiać się dopracowania i jakości poszczególnych wersji. Nad tą dedykowaną PS4 i Xbox One pracuje bowiem oddzielny, dedykowany temu zadaniu zespół. Z oczywistych względów wersje gry przeznaczone na PS5, Xbox Series X i PC będą się nieco różnić od tych dedykowanych starszym urządzeniom. Oprócz różnić w oprawie audio-wizualnej, na starych konsolach możliwe będą starcia z udziałem maksymalnie 64 graczy.

Aktualizacja 03.06.2021 - Poznaliśmy datę premiery prezentacji Battlefield 6

Electronic Arts i studio DICE postanowili nie trzymać nas dłużej w niepewności i ujawnili datę premiery pierwszego pokazu Battlefield 6. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dojdzie do niego już 9 czerwca, o godzinie 16:00 czasu polskiego. Jeśli nie możecie się już doczekać, to koniecznie zaznaczcie tę datę w swoich kalendarzach.

Co ciekawe, krótka zapowiedź prezentacji sugeruje, że nowa odsłona serii w rzeczywistości nazywać się będzie po prostu Battlefield. Tym samym potwierdzą się wcześniejsze plotki odnośnie rebootu cyklu.

To na razie wszystko co wiemy na temat Battlefield 6, ale możecie być pewni, że gdy tylko się czegoś dowiem, od razu damy wam znać.

Aktualizacja 07.06. 2021 - Battlefield 6 to tak naprawdę Battlefield 2042. Poznaliśmy mnóstwo nowych szczegółów na tematy gry.

Do sieci trafiło mnóstwo nowych informacji na temat nadchodzącej odsłony cyklu Battlefield. Okazuje się, że wbrew wcześniejszym przypuszczeniom studio DICE nie zrezygnuje z numeracji. Nowy Battlefield otrzyma podtytuł 2042, co oczywiście powiązane będzie z okresem, w którym toczyć się będzie akcja produkcji. Co ciekawe, ta konkretna data nie jest przypadkowa, 2042 rok ma miejsce dokładnie 100 lat po wydarzeniach z oryginalnego Battlefielda i 100 lat przed wydarzeniami z wydanego w 2006 roku - Battlefield 2142.

Kolejne informacje potwierdzają, że Battlefield 6 (lub 2042) otrzyma największe mapy w historii serii, na których będą ze sobą walczyć dwie 64 osobowe drużyny. Sporo dowiedzieliśmy się również na temat zmian i nowości w samej rozgrywce. Sugeruje się, że Battlefield 2042 będzie zawierał nową mechanikę "profesjonalistów", która pozwoli oddziałom graczy mieć po jednym specjaliście z każdej klasy, dysponującym unikalnymi gadżetami i umiejętnościami, na przykład medyka, który może strzelać leczniczymi rzutkami.

Oddziały będą mogły również wzywać pojazdy, takie jak Quady, a gracze będą mogli trzymać różne dodatki w jednym czasie i wymieniać je na żądanie, na przykład zdejmując celownik z "czerwoną kropką" i zastępując go lunetą. Ze względu na konstrukcję i wielkość map, gracze otrzymają do swojej dyspozycji dodatkowe narzędzia do szybkiego przemieszczania się jak: wingsuit, linki z hakiem czy tyrolki.

Niestety coraz więcej wskazuje na to, że choć nowy Battlefield jest planowany zarówno na konsole ósmej (PS4, Xbox One), jak i dziewiątej generacji (PS5, Xbox Series X) to rozgrywka pomiędzy poszczególnymi platformami nie będzie możliwa. Przynajmniej w dniu premiery. Więcej na temat nowego Battlefielda dowiemy się już w najbliższą środę (9 czerwca) podczas oficjalnego pokazu gry.

Zobacz również: Far Cry 6 – premiera, rozgrywka, wymagania. Wszytko co musisz wiedzieć