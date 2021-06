Battlefield 6 to Battlefield 2042. Mamy pierwszy zwiastun, jest moc

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Electronic Arts i studio DICE zaprezentowali nam dzisiaj pierwszy pokaz nowej odsłony serii Battlefield. Musicie to zobaczyć!

Szósta pełnoprawna odsłona cyklu Battlefield jest bohaterem branżowych plotek już od kilku miesięcy. W ostatnich tygodniach spekulacje na temat nowej części nabrały na sile. Ostatecznie twórcy gry - studio DICE ujawnili datę premiery pierwszego pokazu gry. Ten odbył się dzisiaj i co tu dużo pisać - pierwszy zwiastun wygląda rewelacyjnie, a co ważniejsze pokrywa się z większością opublikowanych wcześniej informacji. Zobaczcie to sami.

Battlefield 2042 opowiem nam historię fikcyjnego konfliktu zbrojnego, w którym główną rolę odegrają USA i Rosja. Gra dostarczy nam największe mapy w historii, na których walczyć będzie nawet 128 graczy. Zwiastun potwierdził również wcześniejsze doniesienia o zaawansowanym systemie zniszczeń i gwałtowanie zmieniających się warunkach pogodowych.

To jednak nie wszystko, już 13 czerwca zobaczymy pierwszy pokaz z rozgrywki w Battlefield 2042. My nie możemy się już doczekać, a Wy?

