Battlefield 6 - wiemy, kiedy pojawi się zwiastun i zapowiedź gry

Coraz więcej wskazuje na to, że oficjalna prezentacja Battlefield 6 odbędzie się już niebawem.

Niezawodny leakster - Tom Henderson, który specjalizuje się w dostarczaniu nam informacji na temat serii Call of Duty i Battlefield, dotarł do kolejnych ciekawostek na temat Battlefield 6.

Nie jest żadną tajemnicą, że Battlefield 6 powstaje, przyznało to już Electronic Arts i studio DICE. Choć oficjalne źródła sugerują nam na razie jedynie "niespotykane jak dotąd doznania", to znacznie bardziej szczegółowe informacje przekazuje nam Tom Henderson.

Według leakster, oficjalna prezentacja Battlefield 6 odbędzie się już na początku maja - prawdopodobnie 10 lub 11 dnia tego miesiąca. Skąd te przypuszczenia? Henderson podkreśla, że Electronic Arts ma w zwyczaju zapowiadać swoje największe hity tuż przed publikacją raportu finansowego, który pojawi się właśnie w maju.

To jednak nie wszystko, autor "przecieku" zdradził, że w grze czekać będzie na nas wiele elementów pozwalających na personalizację naszych awatarów i broni. Przy czym mogą one być nieco "szalone" i porządnie zaskoczyć najbardziej zatwardziałych fanów serii. Możemy zatem śmiało założyć, że Battlefield 6 wniesie nieco więcej luzu do z reguły "poważnej" serii.

Przypomnijmy, z dotychczasowych informacji wiemy, że Battlefield 6 przedstawi nam fikcyjny konflikt pomiędzy USA i Rosją. Produkcja studia DICE pozwoli nam na gigantyczne starcia z udziałem 128 graczy (64 na 64)! Jakby tego było mało, do gry ma zawitać również zaawansowany system zniszczeń, który pozwoli - dosłownie - zrzucić wrogom sufit na głowę. Dodatkowo, w grze pojawią się także naturalne katastrofy pogodowe.

Premiera Battlefield 6 ma odbyć się pod koniec bieżącego roku. Z dotychczasowych informacji wiemy, że produkcja zmierza na PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X / S. Sugeruje się jednak, że priorytetem dla studia jest wersja dedykowana konsolom nowej generacji.

